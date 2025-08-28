Undersköterskor/Vårdbiträden till Korttidspoolen
2025-08-28
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Arbetsuppgifter
För dig som arbetar i Korttidspoolen innebär det att du främst bokas till verksamheter inom hemtjänstavdelningen samt vård- och omsorgsboende. Tjänsten på Korttidspoolen är heltid och du arbetar efter ett grundschema, men arbetstiderna kan komma att förändras utifrån verksamheternas behov av vikarie.
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktiviteter mm. En viktig uppgift är att stödja det friska hos brukarna. Det innebär att du ger dem stöd och uppmuntrar dem att fortsätta göra det som de själva kan klara av. Vi arbetar med individens bästa i fokus och strävar efter att våra brukare ska få uppleva både värdighet och välbefinnande i största möjliga utsträckning.Kvalifikationer
Vi söker dig i första hand som har en gymnasial vårdutbildning eller som är under utbildning till undersköterska. Alternativt har du minst fem års erfarenhet som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Då arbetet innebär varierande arbetsplatser och arbetstider är flexibilitet viktigt. Du behöver vara bekväm med att arbeta både självständigt och i team, samt ha ett professionellt och respektfullt bemötande. Din förmåga att skapa trygghet och lugn i stressiga situationer är avgörande. Du har en positiv inställning och bidrar till ett positivt arbetsklimat för att främja ett gott samarbete med verksamheterna. Vi värdesätter ett starkt engagemang för äldre människors välbefinnande och deras möjlighet till ett värdigt liv.
Arbetet inkluderar medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska, vilket ställer krav på ansvarskänsla och noggrannhet. Vidare är dokumentation i systemet Combine en del av arbetsuppgifterna, vilket innebär att du bör ha god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om har kunskaper i minoritetsspråk, såsom samiska, meänkieli eller finska.
Körkort B är ett krav.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner så som fri-friskvård där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
