Undersköterskor/vårdbiträden till Hjälmsätersgatans hemtjänst

Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Dina arbetsuppgifter
Är du undersköterska och vill arbeta relationsskapande? Hos oss får du möjlighet att ingå i en arbetsgrupp som är trygg och stabil. Du får även möjlighet att bygga relationer, både med våra brukare men även med dina arbetskamrater. I hemtjänsten startar du dagen tillsammans med dina kollegor och tar en rapport av natten, för att därefter ta dig hem till brukarna som är planerade på din slinga. Ingen dag är den andra lik och din hjälp varierar då vi utgår från varje individs behov enligt IBIC (Individens behov i centrum). Du besöker dina planerade insatser som innefattar personlig hygien och omvårdnad, hushållssysslor samt medicinska insatser. Utöver dina planerade insatser kan du behöva svara på larm och i dialog med dina kollegor kan ni behöva pussla om i de planerade insatserna, allt för att kunna ge brukaren det den behöver.
Hos oss är det väldigt viktigt med kontinuitet och därför förlägger vi flera insatser hos samma individ under dagen via din planerade slinga. Det möjliggör en närmare relation till den enskilde likväl som vi får bättre förutsättningar att notera förändringar i hälsotillståndet. Mobilen är ett viktigt arbetsredskap, då vi har nyckelfri hemtjänst samt att du i din mobil ser vilka insatser som ska utföras hos brukaren. Uppdraget som kontaktperson innebär att delta vid välkomstsamtal där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för genomförandeplan och dokumenterar i systemet Treserva. Du deltar kontinuerligt vid våra samverkansmöten där både hemsjukvård samt fysio-och arbetsterapeut deltar. Ni har tillsammans dialog kring det som rör dina kontaktpersoner.
Din arbetsplats
Vår personalbas på Hjälmsätersgatan 12 ligger insprängd mitt i bostadsområdet - bara 15-20 minuters promenad från Linköpings innerstad, och med utmärkta bussförbindelser från Resecentrum. Vi servar brukare som bor i hyresrätter, bostadsrätter och villor inom ett upptagningsområde som sträcker sig från charmiga Gamla Linköping och Västra vägen bort mot Bergsrondellen och Gottfridsberg. Som medarbetare arbetar du efter fasta slingor inom en begränsad del av området, vilket ger dig en överskådlig och trygg arbetsvardag.
Du kommer att bli en del av en erfaren och trygg arbetsgrupp bestående av närmare 20 kollegor med blandad ålder och kön, där vi värderar trivsel, erfarenhet och att ta hand om våra nya kollegor. Vi garanterar en smidig start: under din första tid får du tillgång till en erfaren handledare som stöttar dig med rutiner och den digitala teknik vi använder. Introduktionen är omfattande och består av både digitala delar och minst fem fysiska introduktionspass. I vårt arbete använder vi mobiltelefoner som ett centralt redskap, både för tillträde hos brukare och för att se vilket stöd som behövs vid besöket. För att ta oss fram använder vi både el- och vanliga cyklar, och du erbjuds en egen cykelhjälm din första dag. Vi uppmuntrar dig att nyttja kommunens generösa friskvårdsbidrag på 2800 kr/år, from 1 januari höjs det till 3000 kr/år.
Vi erbjuder dig en hållbar och flexibel anställning: arbetstiden är 37 timmar/vecka och schemat är varierat med dagtid, kvällar och helger, men alltid utan delade turer. Arbetsgruppen har APT en gång i månaden och erbjuds regelbundna planeringsdagar. Vi är öppna för nya idéer och vågar prova nya arbetssätt och scheman. Vi satsar på din framtid och erbjuder regelbundna utvecklingsmöjligheter, exempelvis genom Äldreomsorgslyftet för att utbilda dig till undersköterska eller specialistundersköterska. Drivs du av viljan att göra gott för en annan människa och se positiva förändringar hos våra brukare, då är du varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och lägger stor vikt vid erfarenhet av stöd, vård och omsorg. Är du utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen ser vi det som mycket meriterande. Vi välkomnar även dig som inte är utbildad undersköterska, men som har en godkänd gymnasieutbildning i kombination med minst 1-2 års erfarenhet av stöd, vård och omsorg. Erfarenhet av arbete inom hemtjänst är ett extra plus för tjänsten. Erfarenhet av arbete med kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel neuropsykiatri eller demens) och palliativ vård är önskvärt. Det är positivt om du har haft delegering för läkemedel och insulin. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetssättet IBIC, lågaffektivt bemötande och ett salutogent förhållningssätt.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kontakt med brukare och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. För tjänsten är det krav på att du kan cykla, då det är färdmedlet vi använder för att ta oss hem till våra brukare.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 4
Ref. nr: 16191
Eva Elb eva.elb@linkoping.se 013-26 23 71
Eva Elb eva.elb@linkoping.se 013-26 23 71 Jobbnummer
