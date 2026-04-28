Undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Granö & Vindeln
Vindelns kommun, Sociala sektorn / Undersköterskejobb / Vindeln Visa alla undersköterskejobb i Vindeln
2026-04-28
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vindelns kommun, Sociala sektorn i Vindeln
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten i Granö och Vindeln. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som undersköterska/vårdbiträde inom hemtjänsten utför du vård- och omsorgsarbete i individens hem och du har även en del administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att jobba med exempelvis personlig omvårdnad, egenvård, serviceinsatser, sociala aktiviteter och enklare träning i hemmet. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. I arbetet ingår daglig dokumentation i Lifecare via både mobiltelefon och dator.
Vi jobbar utifrån ett omsorgskontaktssystem som innebär att du kan komma att få ett speciellt ansvar för några brukare där du bland annat ansvarar för att upprätta och uppdatera genomförandeplan i samråd med brukaren. Du kommer att ha ansvar för informationsöverföring mellan brukare, socialsekreterare äldre, arbetsgruppen, HSL-personal och anhöriga. Du kommer också att samarbeta med de andra hemtjänstgrupperna och HSL-personal.
Du kommer att arbeta dag, kväll och helg. Du lägger upp önskemål om schema enligt gällande avtal om verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.
Vi söker dig som ska jobba i hemtjänstgruppen i Granö eller Vindeln. Vi söker två tillsvidare till Vindelns tätort samt en tillsvidare och ett vikariat året ut till Granö.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har annan omvårdnadsutbildning eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är positivt om du har erfarenhet av liknande arbete.
För det här jobbet krävs det att du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, så att du kan kommunicera med brukare och utföra vårddokumentation. Eftersom ditt uppdrag handlar om att ge service till våra brukare är det viktigt att du är empatisk och kan lyssna in andra samt bemöta dem på ett bra sätt. Du behöver också kunna samarbeta väl med andra. För att trivas i rollen behöver du vara självgående. För oss betyder det att du tar ansvar för dina uppgifter och kan arbeta självständigt. Du behöver även kunna ställa om och prioritera i arbetet när förutsättningarna förändras.
Det är viktigt att du ser alla människors lika värde och har ett respektfullt bemötande till andra människor. Vi jobbar med brukaren i fokus och ställer stora krav på att du tar ansvar och jobbar för individens bästa.
KRAV
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Hemtjänsten är indelad i enheter som arbetar inom Vindelns tätort, Granö, Hällnäs och Åmsele. Gemensamt för oss alla är att vi fokuserar på människan och på relationer. Vårt mål är att leverera en god och säker omvårdnad så att fler ska kunna bo kvar i sina hem allt längre. Fler ska ha möjlighet att kunna leva sina liv så självständigt som möjligt. Vill du vara med och skapa förutsättningar för andra så att de får denna möjlighet? Ansök då redan idag.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare och vikariat
Omfattning: Heltid eller enligt önskemål
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns kommun
(org.nr 212000-2544)
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
)
922 31 VINDELN Arbetsplats
Vindelns kommun, Sociala sektorn Kontakt
Rebecca Sjöstedt Fahlén 0933-14020
9879390