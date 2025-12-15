Undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-12-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Är du en person som brinner för att hjälpa andra och som drivs av att ge vård, stöd och omsorg utifrån individuella behov? Då kan hemtjänsten i Ljungsbro vara något för dig!
Nu söker vi nya kollegor som vill bli en del av vår härliga arbetsgrupp! Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100% och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. Hos oss får du arbeta med att ge god service, skapa fina relationer och bidra till höjd livskvalitet för våra brukare. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra medborgare i behov av stöd, vård och omsorg.
I tjänsten ingår omvårdnadsuppgifter vilket innefattar exempelvis hjälp med att duscha, på- och avklädnad, städa, tvätta och promenader. Det kan bli aktuellt att utföra vissa medicinska arbetsuppgifter efter delegering av sjuksköterska. Utöver detta kan det även bli aktuellt att hoppa in i vårt kök vid behov. Inför din arbetsdag läser du i vårt dokumentationssystem Treserva för att vara uppdaterad vad som har hänt sedan du senast arbetade och avslutar även dagen med att själv dokumentera händelser under dagen.
Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Vårt arbete präglas även av ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att se till det friska och locka fram personens egna förmågor.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen driver Vretalidens- och Härnebackens hemtjänst som är belägen i Ljungsbro, cirka 15 kilometer nordväst om Linköpings kommun. Här utgår vi från våra lokaler på Härnebackens och Vretalidens trygghetsboende. Våra trygghetsboenden ligger centralt i Ljungsbro och består av 18 respektive 12 lägenheter. I trygghetsboendet finns lägenheter, fritidsverksamhet och lunchservering. Båda verksamheterna har bra allmänna kommunikationer med hållplats cirka 100 meter från huset.
Arbetsgruppen som bedriver hemtjänst i Ljungsbro består av cirka 40 undersköterskor och vårdbiträden. Här arbetar vi i två olika team; Härnebacken samt Vreta, och bedriver hemtjänst i våra trygghetsboenden samt i Ljungsbro och Berg med omnejd. När vi ska ta oss hem till någon av de individer som är i behov av din hjälp så sker det med cykel, bil eller till fots.
Du som söker
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg alternativt en godkänd slutförd gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet av arbete inom service. Har du dessutom en utbildning som undersköterska ser vi det som meriterande.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem. Att kunna cykla är ett krav. Har du B-körkort ser vi det som meriterande.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
I denna rekrytering kan språktester komma att användas. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 5
Ref. nr: 16429
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se Jobbnummer
9644669