Undersköterskor, tim, till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
2025-12-19
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där du får möjlighet att göra skillnad för både samhället och medmänniskor i en utsatt situation? Rättspsykiatrin i Trelleborg är en verksamhet som försöker leva som vi lär, vi är en organisation i ständig utvecklig och letar efter medarbetare som vill bidra till vår positiva vidareutveckling.
Rättspsykiatrin vårdar några av samhällets mest utsatta människor. I denna grupp ingår de med ett multihandikapp psykisk sjukdom, hjärnskada, allvarlig personlighetsstörning, missbruk, förståndshandikapp med sekundära komplikationer såsom bristande formell utbildning, kriminalitet, social isolering och utstötthet. Målsättningen med den rättspsykiatriska vården är att habilitera/rehabilitera personer som lider av en allvarlig psykisk störning till ett drogfritt vardagsliv i samhället med ökad psykosocial funktion och minskad risk för återfall i brott.
Verksamhetsområde (VO) Rättspsykiatri ingår som en del av Psykiatri, Habilitering & hjälpmedel och består av rättspsykiatriska enheter i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Hässleholm. Tillsammans har vi idag cirka 400 medarbetare. VO Rättspsykiatri befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas med förändringar i lagstiftning och vårdinnehåll, med ökad inriktning mot öppenvård och ett utökat samarbete med regionens kommuner och Kriminalvården.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu timvikarier till rättspsykiatrin. Du kommer att utföra vanligt förekommande undersköterskeuppgifter på en rättspsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning. I ditt uppdrag ingår att delta i de olika rutinerna som finns kring omvårdnaden såsom personlig omvårdnad, samtala, stödja patienterna samt hantera olika situationer som kan uppstå. Etik och alla människors lika värde är viktiga hörnstenar i ditt arbete.
I samband med att din anställning startar hos oss får du en individuellt anpassad introduktion där vi utgår ifrån din tidigare erfarenhet och kunskapsbas och där det ingår både teoretiska och praktiska delar.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska eller har liknande erfarenhet. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som skötare och/eller undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa, framförallt psykiatrisk heldygnsvård. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.
Vår verksamhet genomsyras av ett empatiskt och flexibelt förhållningssätt, gott samarbete samt trygghet och ansvarstagande i våra enskilda yrkesroller. Vi söker dig som trivs med denna typ av miljö och känner att du vill utvecklas tillsammans med oss framöver. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen in med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 2033-06-30. Vid eventuell intervju/anställning behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsbestämmelserna innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska. Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
