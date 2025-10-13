Undersköterskor till Wesslandia
2025-10-13
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
På Wesslandias särskilda boende i Karlholmsbruk ska några kollegor gå i pension, vi söker därför efter nya undersköterskor som kan ta vid i arbetet.
Som undersköterska på Wesslandia arbetar du med brukaren i fokus, personcentrerad vård och omsorg utifrån individens behov är det som styr ditt arbete. Dina arbetsuppgifter består av att, i nära dialog med våra omsorgstagare ge omvårdnad, stöd och service. Du ska arbeta för och med den boende för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. Du kommer att på uppgift av sjuksköterska utföra medicinska insatser samt arbeta med rehabiliterande insatser utifrån individuella planer upprättade av arbetsterapeut och fysioterapeut.
Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till kommunens välfärd med sin höga kompetens och goda serviceanda.
Du kommer arbeta på schema dag/kvällar som är förlagt rullande på 6 veckor med varannan helg.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har bevis för skyddad yrkestitel, med ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift då det i rollen ingår att dokumentera, därför behöver du ha förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat. Digital hantering sker dagligen i exempelvis dokumentation och kommunikation, därför krävs det att du har god datorvana.
Du behöver förutom läkemedelsdelegering kunna ta delegering för t.ex. injektioner så som insulin och blodförtunnande, kateterspolning, såromläggning och sond. Tidigare delegering inom något av dessa områden är meriterande.
Som person är du empatisk, lyssnar och visar respekt. Du har förmågan att prestera i en föränderlig miljö och hantera svåra situationer om de uppstår. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållande och har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
