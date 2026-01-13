Undersköterskor till VO kirurgi i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Undersköterskejobb / Helsingborg
2026-01-13
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en av oss och tillsammans bidra till vår fortsatta utveckling? Brinner du, precis som vi, för avancerad kirurgi? Här får du en bred kompetens då vi har både planerade och akuta patienter! Hjärtligt välkommen med din ansökan redan idag och bli en del av vårt glada, sammansvetsade gäng!
Hos oss arbetar vi med patienten i fokus och hanterar avancerad medicinsk teknik i en effektiv, anpassad och välutvecklad verksamhet. Vår verksamhet bedriver högspecialiserad kirurgi inom kolorektala och övre gastrointestinala sjukdomar. Orsaken kan vara en onkologisk diagnos men även akuta kirurgiska diagnoser som kräver en kortare vårdtid. Vi har i nuläget 18 vårdplatser, men vårt mål är att växa lite till.
På vår enhet arbetar vi aktivt med förbättringsarbete och vill vara med i utvecklingen av vården både inom vår enhet och vårt verksamhetsområde (VO). Här arbetar kunniga och engagerade medarbetare i olika professioner och vårt mål är att tillsammans ge personcentrerad och värdeskapande vård till våra patienter. Du som undersköterska är delaktig i omvårdnadsronder där vi har patienten i fokus. Detta är ett spännande arbete som ger de bästa förutsättningarna för våra patienter.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du i en dynamisk vårdavdelning, där du ansvarar för patienternas personliga hygien, mobilisering och kost. Dina arbetsuppgifter inkluderar medicinska kontroller, sårvård, provtagning, stomivård och patientövervakning.
Till vår hjälp i teamen har vi bland annat servicevärdar, receptionist, stomiansvarig undersköterska, dietist, kommunsamordnande undersköterska, bemanningsassistent, administratör med chefsstödsuppdrag och platskoordinator. Vi arbetar i nyrenoverade och fräscha lokaler med modern teknik. Alla våra patienter bor i enkelrum med egen toalett och dusch.
Vi erbjuder en stödjande miljö där du kan utvecklas och växa i din yrkesroll. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även kunskap och/eller erfarenhet inom akutsjukvård/sjukvård. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Har du erfarenhet av liknande arbete ser vi det som meriterande.
När det kommer till dig som person är du samarbetsinriktad och har ett gott bemötande mot såväl kollegor som patienter. Du är ansvarsfull, strukturerad och har förmågan att planera arbetet efter vad som är av högsta prioritet för stunden. Därtill tycker du om att arbeta i grupp och kan hålla ett högt tempo. Självklart hoppas vi också att du, tillsammans med oss, verkar för en god arbetstrivsel och förgyller dagarna med ett och annat skratt. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Charlotte Wiseman, Enhetschef charlotte.wiseman@skane.se 042-406 15 97 Jobbnummer
9681901