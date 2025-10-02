Undersköterskor till vikariat på hemtjänsten Bollnäs Öster
Bollnäs Kommun / Undersköterskejobb / Bollnäs Visa alla undersköterskejobb i Bollnäs
2025-10-02
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Vi söker nu undersköterskor på vikariat till Bollnäs Hemtjänst Öster.
Hemtjänsten Öster utgår från Heden, men arbete kan förekomma i hela Bollnäs allt från centrum till att färdas ut till den vackra landsbygden. Att jobba hos oss är omväxlande, utvecklande och bjuder på många spännande möten och utmaningar.
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här.
Som undersköterska kommer du att arbeta med att ge omsorg och omvårdnad utifrån det behov som brukaren har. Det är viktigt för oss att brukaren får bibehålla sitt självbestämmande, sitt inflytande och sin värdighet. Till din hjälp har du genomförandeplanen som tagits fram tillsammans med brukaren.
Medicinska insatser utförs på delegation av legitimerad personal. Genom att du har ett lyhört och professionellt bemötande bidrar du till upplevelsen av trygghet. Du genomför medicinska insatser, så som läkemedelshantering, såromläggning och rehabilitering på
delegation av legitimerad personal. Beroende på hur brukarens behov ser ut arbetar du ibland ensam och ibland tillsammans med kollegor.
Samarbete
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att kunna samarbeta. Du jobbar nära den du hjälper, närstående, kollegor och resurspersoner som till exempel sjuksköterskor och fysioterapeuter.
Planering och schema
Brukarens behov är det som ligger till grund för planeringen och schemaläggningen. Beroende på hur behoven ser ut arbetar du ibland ensam och ibland tillsammans med medarbetare. Schemat varierar med dag, kväll och helgarbete samt delade turer om behovet finns i verksamheten. Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska.
Då dokumentation är en del av dina arbetsuppgifter är det viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Eftersom arbetet är varierande är det viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och du kan hålla dig lugn i pressade situationer. Med många möten är det viktigt att du har lätt för att arbeta med andra människor och att du har en vilja att hjälpa andra. Du har ett engagemang för målgruppen och en positiv inställning som främjar ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. Arbetet kräver en del planering och därför ser vi gärna att du har lätt för att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
I din ansökan bifogar du ett CV och ett personligt brev, du får gärna bifoga betyg eller diplom.
Tillsättning av tjänsterna kommer att ske löpande innan ansökningstiden gått ut, så välkommen med din ansökan till oss.
Villkor
Körkort
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Avtalsenlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/238". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Hemtjänst Bollnäs Öster Kontakt
Anna Wikberg 0278-26818 Jobbnummer
9536914