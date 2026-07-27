Undersköterskor till vård- och omsorgsboenden.
Västerås kommun / Undersköterskejobb / Västerås Visa alla undersköterskejobb i Västerås
2026-07-27
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Är du en engagerad undersköterska som vill skapa en meningsfull vardag för dina kunder? Vi erbjuder arbete i en miljö där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och där vi ständigt arbetar för att bli bättre och ge bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Du arbetar personcentrerat utifrån kundens genomförandeplan, där du bland annat stöttar med personlig hygien, serverar måltider, utför medicinsk omvårdnad, ledsagning och deltar i aktiviteter. Du är mån om kunden och arbetar för att varje dag ska vara meningsfull och främja livskvalitet.
I tjänsten ingår det att arbeta som fast omsorgskontakt, vilket innebär att du har huvudansvar för några av kunderna och håller regelbunden kontakt med deras anhöriga. Du ingår i ett team med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och drar stor nytta av andras kompetens.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska och måste visa upp bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor samt goda kunskaper i dokumentation enligt SOL, och det är bra om du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. Din datorvana är god och du är intresserad av ny teknik som möjliggör kundens självständighet och integritet.
Att alltid ha de boendes behov i fokus är en självklarhet för dig, och du är mån om att den omvårdnad du ger håller hög kvalitet. Du är en lugn och stabil person som lätt anpassar dig till nya omständigheter, och visar stort tålamod i kontakten med både boende och anhöriga. Du har förmågan att planera ditt arbete väl och samarbetar smidigt med kollegor.
Vi erbjuder
Vård- och omsorgsboendena har huvudsakligen demensinriktning, men somatisk inriktning förekommer på vissa av våra boenden. Här får du varje dag vara med och bidra till en arbetsplats som utgår från Västerås stads värdegrund "Alltid bästa möjliga möte", där alla möten präglas av kunskap och omtanke.
Läs gärna mer om vår förvaltning och våra verksamheter här:https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/boenden/vard--och-omsorgsboenden-och-servicehus.html#aldreboenden
(https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/boenden/vard--och-omsorgsboenden-och-servicehus.html#aldreboenden)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Just nu har vi en samlad rekrytering av undersköterskor till Vård- och omsorgsboenden.
Just nu rekryterar vi till:
Stenkumla
Södra källtorp
Ankaret
Södergården
Ängsgärdet
Klockarkärleken
Lövsångargården och eller Tre små hus och eller Timtalund
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00386". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad Kontakt
Kommunal Fackförbund vasteras.bergslagen@kommunal.se 010-442 81 47 Jobbnummer
10012105