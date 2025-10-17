Undersköterskor till våra särskilda boenden
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.Publiceringsdatum2025-10-17Beskrivning
I vår milsvida kommun har vi fem särskilda boenden:
- Enåbacken (centrala Rättvik), Demensboende.
• Enådal (centrala Rättvik) Äldreboende.
- Prästskogen (centrala Rättvik) Äldreboende.
- Backåkern (Boda Kyrkby) Äldreboende samt växelvårdsplatser.
- Orestrand (Furudal) Äldreboende.
Då vi står inför en generationsväxling söker vi nu undersköterskor till våra särskilda boenden, vi söker både för tillsvidareanställning och för längre vikariat, främst till Enåbacken, Prästskogen och Backåkern. I din ansökan väljer du vilket av våra boenden du är intresserad av att jobba på.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på ett särskilt boende består dina arbetsuppgifter av att i nära dialog med våra omsorgstagare ge omvårdnad, stöd och service. Du kommer att på uppgift av sjuksköterska utföra medicinska insatser samt arbeta med rehabiliterande insatser utifrån individuella planer upprättade av arbetsterapeut och fysioterapeut.
En dag kan till exempel innehålla att:
- Duka fram och servera frukost, lunch och middag.
- Hjälpa våra omsorgstagare med hygienen.
- Göra någon aktivitet med våra omsorgstagare såsom att till exempel gå en promenad eller läsa en tidning tillsammans.
- Bädda rent och tvätta sängkläder.
Som undersköterska ansvarar du även för dokumentation, uppföljning och rapportering om förändringar i hälsotillstånd hos omsorgstagaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet från äldreomsorgen är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom.
Som person är du serviceinriktad, självgående och har en god samarbetsförmåga. Du är trygg i dig själv och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter.
Vi använder oss dagligen av digitala och tekniska hjälpmedel i vårt arbete, därför är god digital kompetens är en förutsättning för att trivas i rollen och kunna utföra ett bra arbete. Då god vård bygger på din kunskap och en god kommunikation mellan dig, våra omsorgstagare och övriga medarbetare krävs goda kunskaper det svenska språket i tal och skrift. Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Om arbetsgivaren:
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/91". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Vård och omsorg Kontakt
Yvonne Modig (Backåkern) 0248-70322 Jobbnummer
