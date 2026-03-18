Undersköterskor till våra Särskilda boenden
Vi söker dig som vill vara med i vår gemenskap, som kan bidra med din kompetens och din förmåga att se helheten kring våra brukare.
Vi söker nu undersköterskor till flera av våra boenden, vi ser fram emot din ansökan!
OM ARBETSPLATSEN
I Tranås kommun har vi fem särskilda boenden där vi kan erbjuda olika typer av vård, så som demensboende, omvårdnadsboende, korttidsplats och växelvård. Eftersom vi nu söker undersköterskor till flera av våra boenden ser vi gärna att du i din ansökan skriver om du har önskemål om vilken typ av boende du brinner lite extra för.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Ditt fokus som undersköterska hos oss är att ge bästa tänkbara vård och omsorg till våra brukare. Arbetet är varierande och meningsfullt och innefattar sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska.
Det är viktigt att du har stor respekt för våra äldre och att du ser människan och dennes situation i varje möte. Du kommer att skapa värdefulla relationer med brukarna och deras anhöriga, och du möter människor med olika levnadshistorier.
Som undersköterska får du här chansen att utvecklas i din yrkesroll, skapa trygghet för våra brukare och bidra till positiva möten. Arbetet bygger på ett gott samarbete, både inom den egna arbetsgruppen men också med andra yrkesroller så som sjuksköterska samt rehab-personal.
Arbetstiderna är enligt rullande schema med tjänstgöring dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Tidigare erfarenhet från arbete inom vård är meriterande men inget krav. Du har god datorvana och du behärskar svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad: Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med brukare. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Kreativ: Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
Uthållig: Du stimuleras av en föränderlig arbetsmiljö med varierande tempo.
Flexibel: Du har lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt när situationen kräver det.
OM FÖRVALTNINGEN
Vård och omsorgsförvaltningen arbetar med människor genom livets alla delar och skapar bättre förutsättningar för människors livskvalité. Förvaltningen består av hemtjänst, särskilt boende, stöd och omsorg, myndighetsarbete för äldre och funktionsnedsatta, bemanning, samt kommunal hälso- och sjukvård. Som en del av förvaltningen får du vara med och göra Tranås bättre för våra kommuninvånare genom att ge stöd i deras vardag. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talens Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen. Läs mer HÄR.
Vid tillsättning av vissa tjänster inom Tranås kommun kan du komma att behöva uppvisa registerutdrag. Om det är aktuellt kommer du att bli informerad om detta vid intervjutillfället.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Kontakt
Enhetschef
Jenny Jonsson jenny.jonsson@tranas.se 0140-68 570 Jobbnummer
9805851