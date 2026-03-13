Undersköterskor till våra särskilda boenden
Ystad kommun / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-03-13
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
För att skapa en god arbetsmiljö och ge våra brukare omsorg av hög kvalitet stärker vi nu bemanningen med fler undersköterskor på flera av kommunens särskilda boenden. Här nedan följer en kort beskrivning av verksamheterna som letar efter dig:
Löderupsgården, boendet med allt för våra äldre beläget cirka två mil utanför Ystad; med inriktning mot somatik, kognitiv sjukdom, växelvård och korttidsplatser. I natursköna omgivningar arbetar vi för att våra äldre skall trivas i en hemlik miljö, där glädje och skratt är en självklar del av vardagen.
Solbacken är ett särskilt boende i natursköna Stora Herrestad. Boendet är fördelat på två enheter - en med inriktning mot kognitiv sjukdom och en mot somatisk funktionsnedsättning. Här arbetar vi personcentrerat och salutogent för att skapa en meningsfull vardag i en miljö som präglas av glädje och gemenskap.
Väderleksvägen ligger i Västra Sjöstaden fördelat på två våningsplan och fyra boendeenheter. Tre enheter har inriktning mot somatisk funktionsnedsättning och en mot kognitiv sjukdom. Gemensamt är att vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och meningsfull vardag för de boende.
Ljuskällan med inriktning både kognitiv sjukdom och somatiska avdelningar. Här finns även en korttidsenhet. Boendet är centralt beläget, nära centrum, och erbjuder fina utemiljöer samt en hemtrevlig atmosfär. Vi arbetar som ett team, där vi sprider värme och kunskap för att skapa trygghet och trivsel för våra boende.
Bellevue är en bred enhet belägen centralt i Ystad. Vi erbjuder trygghet och omsorg med hög kompetens inom våra inriktningar: Somatiska funktionsnedsättningar, Kognitiva sjukdomar och Psykiatriska funktionsnedsättningar.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och stärka bemanningen på något av våra särskilda boende. Du kommer bidra till en god arbetsmiljö och höja kvaliteten på omsorgen för våra brukare. Tillsammans med engagerade team får du möjlighet att skapa trygghet, trivsel och utveckling för människor med olika behov.
Som undersköterska hos oss kan dina arbetsuppgifter innefatta att:
* Ge omvårdnad och stöd till brukare med somatiska behov och kognitiv sjukdom.
* Hjälpa till med personlig omvårdnad, serviceinsatser och socialt stöd.
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
* Skapa trygghet och kontinuitet genom ett gott bemötande.
* Dokumentera insatser enligt gällande rutiner och lagstiftning.
* Samverka med kollegor, sjuksköterska och andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt och är trygg i din yrkesroll. Du är ansvarstagande, initiativrik och trivs med att arbeta tillsammans med andra i ett engagerat team. Du har lätt för att skapa goda relationer och har ett genuint intresse för människor, deras behov och välbefinnande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara kvalificerad till tjänsten krävs att:
* Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
* Då kommunikation och dokumentation är centrala och viktiga delar förutsätter arbetet goda kunskaper i det svenska språket, både verbalt och i skrift.
Meriterande är:
* Erfarenhet av arbete inom omsorg, gärna med inriktning mot kognitiva sjukdomar.
* B-Körkort.
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Bemanning och Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se 0411-57 70 23 Jobbnummer
9794993