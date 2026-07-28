Undersköterskor till Teleborg hemtjänst
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-07-28
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba hos oss på Teleborgs hemtjänst. Vill du tillsammans med oss arbeta för att behålla och utveckla de goda relationer som vi skapat med våra omsorgstagare?
Våra omsorgstagare har olika behov och arbetsuppgifterna är väldigt varierade som personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp, promenad, social samvaro, ledsagning, vägledning mm. Vi verkställer hälso- och sjukvårdsuppgifter som är delegerade från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. I vårt arbete är det viktigt med en god relation till anhöriga. Hos oss får du vara fast omsorgskontakt, vilket innebär att du har en betydelsefull och utvecklande roll. Vårt viktigaste verktyg är den enskildes genomförandeplan som vi alla tar ett gemensamt ansvar för. Du dokumenterar och läser i vårt journalsystem.
Våra arbetsdagar är väldigt varierande, den ena dagen är inte den andra lik. Du får stor frihet under ansvar hos oss. Vi arbetar med olika uppdrag och utvecklas med dem både som individ men också som grupp. Vi lär oss att bli trygga i vår roll som undersköterska och vägleder varandra till goda resultat.
Det finns många fördelar med att arbeta hos oss. Du kommer till en härlig grupp med bra sammanhållning som har respekt för varandras olikheter och tänkande. Hos oss väljer du själv din sysselsättningsgrad och du har möjlighet att påverka ditt eget schema. Du går på schema och arbetar dag, kväll och helg
I vårt arbete tar vi oss fram på elcykel, vilket ger oss frisk luft och motion. Du får arbetskläder ex vinterjacka och regnkläder.
Vi använder oss av månadslön med individuell lönesättning.
Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket och hos oss gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare.
Självklart har vi kollektivavtal. Vårt mål är att du ska må bra på din arbetsplats och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, kommunhälsovård och som tillsvidareanställd blir du automatiskt medlem i vår personalklubb Dakapo.
Om du vill få mycket glädje tillbaka, jobba hos oss!Kvalifikationer
Du har en godkänd undersköterskeutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter inom området. För att vara aktuell för arbete hos oss måste du kunna cykla samt kunna hantera det svenska språket i tal och skrift. För att arbeta hos oss bör du inte vara allergisk eller rädd för pälsdjur och rökiga miljöer, som ibland kan förekomma.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 2026-09-20 eller enligt överenskommelse.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 139/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Johansson +4647043389 Jobbnummer
10014143