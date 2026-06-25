Undersköterskor till Tapiren
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Kristinehamn Visa alla undersköterskejobb i Kristinehamn
2026-06-25
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Vill du bidra till att våra äldre får uppleva trygghet, glädje och hög livskvalitet i sin vardag? Vi söker nu tre trygga, positiva och ansvarstagande undersköterskor till vårt särskilda boende Tapiren.
Tapirens boende ligger centralt i Kristinehamn och har 60 lägenheter fördelat på tre våningar.
Kristinehamns särskilda boenden är en del av stöd, vård och omsorgsförvaltningen, en verksamhet som varje dag arbetar för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning det stöd, den omsorg och rehabilitering de behöver. Hos oss står alltid individens behov i centrum
Förmåner i den här tjänsten är friskvårdsbidrag och tillgång till vår engagerade personalklubb som skapar gemenskap och energi året runt.
Vi erbjuder tre heltidstjänster med möjlighet att arbeta deltid.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del i att ge stöd i vardagen, exempelvis vid personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Du bidrar till att våra hyresgäster får möjlighet att bevara sin självständighet och använda sina egna resurser i så stor utsträckning som möjligt.
Ditt arbete handlar också om att skapa en trygg och meningsfull tillvaro där livskvalitet står i centrum. Du kommer även att utföra delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker dig som har förmåga att tillsammans med din arbetsgrupp skapa ett klimat där du och dina kollegor arbetar mot gemensamma mål och alltid med brukaren i fokus. Vi jobbar utifrån ett personcentrerat arbetssätt och med fast omsorgskontakt. Du ska kunna bemöta personer i olika situationer på ett professionellt sätt.
Poolturer och nattjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller som är i slutskedet av din undersköterskeutbildning. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska då språket är vårt främsta redskap, samt utifrån krav på dokumentation.
Vi ser det som en fördel om du har B-körkort då poolturer ingår i jobbet samt om du har fördjupningsutbildning inom demensvård.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en trygg och ansvarstagande person som motiveras av att arbeta mot gemensamma mål. Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan anpassa dig till olika situationer samt tar eget initiativ. Du samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö där engagemang och delaktighet står i fokus.
Vidare är du serviceinriktad och uppskattar att arbeta nära människor där du ger stöd till både hyresgäster, närstående och kollegor. Att vara lyhörd, visa omtanke och respekt ser vi som en självklar del och du har ett genuint engagemang för människor där etik och integritet genomsyrar ditt arbetssätt.
Intervjuer kan komma att ske löpande i den här rekryteringen. Vi ser fram emot din ansökan redan i dag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-05 eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333500". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868), http://www.kristinehamn.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kristinehamns-kommun/
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Kontakt
Rekryteringskonsult
Alexandra Persson kommunen@kristinehamn.se Jobbnummer
9979702