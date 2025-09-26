Undersköterskor till Stöd i hemmets resursteam
2025-09-26
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Resursteamet i Stöd i hemmet söker fler undersköterskor! Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Är du självständig, flexibel och trygg i din yrkesroll som undersköterska? Uppskattar du ett arbete där ingen dag är den andra lik?
Nu söker vi en undersköterska till vårt resursteam inom hemvården - ett viktigt uppdrag för dig som vill bidra till trygghet för vårdtagarna och trivs med omväxling samt nya möten varje dag.
Du rör dig mellan både stad och landsbygd, och får en bredd i både erfarenhet och kompetens som få andra roller kan erbjuda.
Uppdraget för våra Resursteam är att ersätta frånvaro i Sektor social välfärds verksamheter, både korttids- och planerad frånvaro, allt från en dag upp till längre vikariat.
Vår vision är rätt person på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt kompetens. För våra hemvårdsverksamheters dagliga arbete och utveckling är du en nyckelperson.Kvalifikationer
För tjänsten söker vi dig som har slutförd och godkänd vård och omsorgsutbildning.
Du har en förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov.
För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete och du sätter alltid brukaren i centrum.
Du ska vara initiativrik och ha ett rehabiliterande synsätt.
Flexibilitet samt stresstålighet är andra egenskaper som kommer hjälpa dig i arbetet i hemvården.
Du har en positiv inställning och tar ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat och till din egen utveckling.Anställningsvillkor
- För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- I arbetet krävs det att ta sig till olika arbetsplatser olika dagar och ibland även under samma dag. Vi kräver därför B-körkort och tillgång till egen bil.
- Arbetet ställer höga krav på flexibilitet avseende arbetstider och arbetsuppgifter.
Du måste vara beredd att arbeta både dag och kväll och vara beredd på att byta arbetstid med kort varsel. Även att byta arbetsplats.
- Tjänsten är på heltid (100%)
- Urval och intervjuer sker kontinuerligt under ansökningstiden
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
