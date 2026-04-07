Undersköterskor till Södra skärgårdens hemtjänst
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-04-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du jobba nära havet i en vacker skärgårdsmiljö? Nu söker vi undersköterskor till hemtjänsten i Södra skärgården.
Båtresan hit tar cirka 20 minuter från Saltholmens brygga. Titta gärna i Västtrafiks reseplanerare hur lång resväg du har från din närmaste hållplats. Du måste vara på Saltholmen kl. 06:00 för att ta båten till Styrsö Skäret eller Brännö Rödsten för att arbeta ett morgonpass. På hemsidan https://www.goteborg.com/guider/en-guide-till-skargarden-sodra-oar
hittar du mer information om Södra Skärgården. Det finns beslut till och med 2027-03-31 om lönetillägg på 2250kr för tillsvidareanställd personal inom vård och omsorg i Södra Skärgården.
Du kommer att vara ett viktigt stöd i människor vardag och utföra vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du motiverar och stimulerar de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter och med vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga.
Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du självständigt men också tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet. Arbetsdagen påbörjas och avslutas i våra lokaler på Styrsö eller Brännö.
All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte har använt dig av de system som används inom Göteborgs Stad får utbildning i dessa.
De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd.
Kvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan uppvisa socialstyrelsen intyg om skyddad yrkestitel, alternativt visa att du har varit tillsvidareanställd som undersköterska vid införandet av dom nya reglera.
• Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Grundläggande datorvana (IT-kunskaper)
• Du har cykelvana och kan använda el-cykel i arbetet
Meriterande men inte ett krav:
• Vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri
Vem vi söker:
• Du tar ansvar för både egna och gemensamma arbetsuppgifter, med fokus på att utföra dem på rätt sätt. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
• Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv.
• Du är flexibel och kan anpassa dig snabbt vid förändringar, samtidigt som du ser möjligheter i nya situationer.
• Du kommunikativ och förmedlar information tydligt, både muntligt och skriftligt, anpassat efter mottagare och situation.
Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Tycker du att detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Enhetschef
Mikael Engblom mikael.2.engblom@aldrevardomsorg.goteborg.se
9840612