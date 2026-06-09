Undersköterskor till Skogshyddan
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Kristinehamn Visa alla undersköterskejobb i Kristinehamn
2026-06-09
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Ser du dig själv som en trygg, ansvarstagande och initiativrik undersköterska som vill vara med och skapa trygghet, glädje och livskvalitet för våra äldre? Just nu söker vi på Skogshyddan dig! Vi är i behov av en undersköterska för ett föräldravikariat på ett år med chans till förlängning och en för tillsvidareanställning.
Skogshyddan är ett av Kristinehamns särskilda boenden och som hör till Stöd, vård och omsorgsförvaltningen. Vi är en verksamhet som varje dag arbetar för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning det stöd, den omsorgs och den rehabilitering de behöver. Hos oss står alltid individens behov i centrum.
När du arbetar här får du möjlighet att vara med och skapa ett meningsfullt liv för andra, samtidigt som du själv växer i din roll och utvecklas tillsammans med organisationen. Vi är en förvaltning som ständigt blickar framåt, med fokus på utveckling, kvalitet och nytänkande.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del i att ge stöd i vardagen, exempelvis vid personlig omvårdnad, måltider och aktiviteter. Du bidrar till att våra hyresgäster får möjlighet att bevara sin självständighet och använda sina egna resurser i så stor utsträckning som möjligt.
Ditt arbete handlar också om att skapa en trygg och meningsfull tillvaro där livskvalitet står i centrum. Du kommer även att utföra delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker dig som trivs med att samarbeta och som tillsammans med dina kollegor skapar en arbetsmiljö där ni arbetar mot gemensamma mål, alltid med hyresgästernas bästa i fokus.
Nattjänstgöring och poolturer ingår i båda tjänsterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska, eller som är i slutskedet av din undersköterskeutbildning
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då dokumentation och kommunikation är en stor del av arbetet
• har B-körkort då Skogshyddan ligger i utkanten av kommunen och möjligheten till kollektiv förbindelse är varierande.
För att trivas hos oss ser vi att du är en trygg och ansvarstagande person som tycker om att arbeta mot gemensamma mål. Du ser möjligheter i förändring, tar egna initiativ och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Hos oss är din vilja att bidra, samarbeta och utvecklas lika viktig sin din yrkeskunskap.
Vidare har du en god samarbetsförmåga och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Du är serviceinriktad och trivs med att ge stöd och hjälp både till våra hyresgäster, deras närstående och dina kollegor.
Vi tror att du har ett genuint engagemang för människor och låter omtanke, etik och integritet vara en naturlig del av ditt sätt att arbeta. Att möta människor med lyhördhet, förståelse och ett professionellt förhållningssätt ser vi som en självklar del.
Intervjuer kan komma att ske löpande i den här rekryteringen. Vi ser fram emot din ansökan redan i dag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: eller enligt överenskommelse.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Kommun
(org.nr 212000-1868)
Kristinehamn kommun (visa karta
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681 31 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristinehamns kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Helena Bergström helena.bergstrom@kristinehamn.se Jobbnummer
9955660