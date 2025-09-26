Undersköterskor till Silvergruvans vård- och omsorgsboende
2025-09-26
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord!
Du som undersköterska har en viktig samhällsroll. Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Silvergruvans vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker nya kollegor. Ansök nu!
Vi söker dig som vill arbeta inom somatik och/eller demens.
Vi är ett stjärnmärkt boende och Göteborgs enda akademiska vård- och omsorgsboende, där vi samarbetar med universitet och forskare. Det innebär att du kan vara med och utveckla äldreomsorgen på riktigt. Här hittar du ett nybyggt hus där vård- och omsorgsboendet omfattar de tre första våningarna. Vi har lägenheter med inriktningarna allmän vård och omsorg, demenssjukdom och äldrepsykiatri. Sammanlagt finns här 60 lägenheter.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du är också kontaktpersonal som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål. Vi tar vara på möjligheterna i våra utmaningar och för en aktiv dialog med våra samarbetspartner inom akademin.
Din arbetstid är schemalagd dag, kväll och helg.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet.
Ta chansen att göra skillnad i människors liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna. Erfarenhet från tidigare vård- och omsorgsarbete är ett krav, likaså erfarenhet av social dokumentation och arbete med genomförandeplaner. Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
Det är meriterande med vidareutbildning inom vård och omsorg. Har du arbetat med kvalitetsregister är det också meriterande.
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du ska vara respektfull, öppen i dina möten och du ska alltid ha hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter. Du anpassar ditt budskap efter mottagaren och skapar dialog, delaktighet och engagemang genom att förstå hur olika människor tar till sig kunskap och vilka förutsättningar de har.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
