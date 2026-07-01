Undersköterskor till särskilda boenden i Gullspång
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2026-07-01
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Vård och omsorg
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Kommunen präglas av en välbemannad och välmående vård som är i ständig utveckling. Det innebär bland annat att vi arbetar för att erbjuda kortare köer och en mer personlig hjälp vid behov till äldreomsorgen, LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och sjukvården.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Undersköterskor med placering på våra särskilda boenden på Amnegården, Gullspång.
I arbetsuppgifterna ingår att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service i sitt hem. Utföra medicinska insatser på delegation av sjuksköterska. Som anställd samverkar du med de boende, medarbetare, sjuksköterska och chef.Kvalifikationer
Vi söker utbildade undersköterskor där YH-utbildning inom demens och/eller väldfärdsteknik är meriterande, med intresse av att arbeta med utveckling och förändring. Mycket stor vikt ställs på god flexibilitet och samarbetsförmåga, då arbete sker på flera avdelningar (Fågelön, Fällholmen och Storön). Medarbetarna behöver kunna anpassa sig till olika arbetsgrupper samt bidra till ett gott samarbete mellan avdelningarna.
Den 1 juli i år träder språkkravet för personal inom äldreomsorgen i kraft. Kravet handlar om att personal skall ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift för att kunna ge en säker och god omsorg. Dessutom krävs god datorvana. Viktigt är att de sökande har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och sätter de äldres individuella behov i fokus. Vi söker er som tror på alla människors lika värde och rättigheter.
Meriterande är om de sökande har erfarenhet av verktyget Lifecare för dokumentation.
Generellt arbetar man för sammanhållning i arbetsgrupperna, är en positiv kollega och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där bemötande, förhållningssätt och samarbetsförmåga är viktigt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstjänstgöring på rullande 5 veckors schema. Båda tjänsterna innebär arbete 2 av 5 helger med många arbetsdagar på vardagar.
Gullspångs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt för att erbjuda friskvård och olika förmåner. Ett medarbetarskap hos oss ger möjlighet till friskvård på arbetstid eller friskvårdsavtal, flextidsavtal, semesterväxling och möjlighet till förmånscykel.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund de tre G:na: Gemenskap, Glädje och Garantier.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gullspångs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar.
Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
Är du nyfiken på att leva och bo i Gullspångs kommun kan du ta del av mer information och invånarnas berättelse på www.gullspangnasta.se
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som skickas via e-post eller i pappersformat prioriteras inte.
I samband med ett anställningserbjudande tar vi referenser och kan, beroende på roll, begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi har inför rekryteringen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334784". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs Kommun
(org.nr 212000-1637)
Box 100 (visa karta
)
547 31 GULLSPÅNG Arbetsplats
Gullspångs Kommun Kontakt
Kommunal
Gunilla Gustavsson gullspang.vanervast@kommunal.se 0551-360 00 Jobbnummer
9986251