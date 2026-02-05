Undersköterskor till säbo Sollidenvägen 64C
2026-02-05
Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker nu tre undersköterskor till säbo Sollidenvägen 64C. Hos oss finns en trygg och trivsam arbetsplats med fokus på god omsorg. Enheten är uppdelad på två plan med totalt 52 lägenheter. På gården finns en uteplats och intill boendet finns skog och fina promenadstråk. Vi arbetar för en god arbetsmiljö där samarbete och ansvarstagande är viktigt. Tillsammans arbetar vi för att ge guldkant i vardagen för de medborgare vi tar hand om.
Två av tjänsterna är på 80 % och en på 75 %, med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad inom förvaltningen. Arbetstiden är förlagd till dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.
Ditt nya jobb
Som undersköterska på Sollidenvägen 64C arbetar du med personlig omvårdnad och service för de medborgare som bor där. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos medborgaren. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. Du samarbetar med undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, gruppchef och enhetschef. Du dokumenterar i våra verksamhetssystem, vilket är en viktig del i dina arbetsuppgifter.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Olika typer av provtagning
• Tillredning av lättare måltider
• Benlindning
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
• Enklare såromläggning
• Omvårdnadsdokumentation
Din kompetensPubliceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
• God datorvana
• Tidigare erfarenhet av ombudsroll i arbetet
• Tidigare haft delegering
Vi söker dig
Vi söker dig som med lätthet kan anpassa dig till förändrade omständigheter och som kan fatta snabba beslut samt agera utifrån dessa, även när informationen är begränsad eller förutsättningarna är särskilt krävande. Du besitter förmåga att upprätthålla en helhetssyn, ta initiativ, initiera aktiviteter och säkerställa att resultat uppnås. Vidare uppvisar du lojalitet gentemot arbetsgivaren och uttrycker dig tydligt, välformulerat och engagerat i enskilda möten liksom i såväl mindre som större grupper.
Vi ser fram emot din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Gruppchef
Linnea Gredander linnea.gredander@ostersund.se 063-14 47 14
9726224