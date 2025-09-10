Undersköterskor till Röntgenmottagningen, Sundsvall/Härnösand
2025-09-10
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vid röntgenmottagningen Sundsvall /Härnösand arbetar cirka åttio personer och vi utför DT, MR, intervention, ultraljud och konventionell röntgen. Även avdelningen för nuklearmedicin ingår i vår verksamhet.
Sundsvalls sjukhus bedriver specialiserad sjukvård och akutsjukvård där radiologin är en viktig del. Vi har också patienter från öppenvård.
Vi söker två undersköterskor som tycker om att arbeta både självständigt samt i team. Tjänsten avser ett vikariat på 11 månader, på heltid med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
När du börjar på röntgenmottagningen får du en mentor som följer upp din planerade inskolning samt och som kan dela med sig av egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Vikariaten innefattar tre skift, dag, kväll, helg samt nattjänstgöring, vi tillämpar önskeschema.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Behärskar det svenska och engelska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har minst 2 års arbetslivserfarenhet som undersköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Stabil
Initiativtagande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Till din ansökan ser vi att du bifogar betyg samt utbildningsbevis.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Helén Berg +4660182106 Jobbnummer
9502313