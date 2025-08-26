Undersköterskor till Resursteamet, hemtjänst
Inom Skellefteå kommuns hemtjänst jobbar vi mest av allt för andra men även för varandra. Vi strävar efter att alla ska kunna leva livet bäst möjligt med rätt omvårdnad. Som undersköterska och vårdbiträde är du en värdefull samhällsbyggare i framtidens Skellefteå.
Vi söker dig som är undersköterska och vill ha möjligheten att arbeta för hemtjänstens Resursteam.
Vi vet att en ny start kräver trygghet. Därför hjälper vi dig att hitta bostad när du blir en del av Skellefteå kommun. Varmt välkommen att bli en av oss!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som anställd i Resursteamet är att täcka upp vid korttidsfrånvaro inom hemtjänsten. Du blir en viktig resurs som stöttar olika hemtjänstgrupper runtom i hela Skellefteå kommun, utifrån aktuella behov.
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde samt svarar på trygghetslarm och utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Vi söker dig som är undersköterska och har erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att kunna ta till dig, förstå skriftlig och muntlig information samt kunna dokumentera. Det är viktigt att du har tillräckligt goda fysiska förutsättningar för att klara av de arbetsuppgifter arbetet innebär.
Vi söker dig som trivs med att hjälpa människor och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Det är naturligt för dig att visa respekt för andras önskemål och behov. Du tycker om att samarbeta med andra och är bra på att tillsammans hitta lösningar för att nå vårt gemensamma mål. Eftersom arbetet med människor innebär ständiga förändringar är det viktigt att du kan anpassa dig och ha ett professionellt bemötande.
Att arbeta i Resursteamet innebär att du ofta byter arbetsplats och träffar nya kollegor. För att du ska trivas i rollen är det viktigt att du gillar snabba omställningar och nya arbetsgrupper och kan förflytta dig till andra verksamheter under arbetstid. För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till egen bil då du behöver förflytta dig inom hela Skellefteå kommun.
Skellefteå kommun är finsk och samisk förvaltningskommun, det är därför meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk så ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.
Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.
Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.
Läs mer om Skellefteå här: https://skelleftea.se
