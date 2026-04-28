Undersköterskor till resursgrupp dag/kväll, Enhet 5
Malmö kommun / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-04-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260943
Vård- och omsorgsboenden i Malmö Stad består av fem enheter. Vi söker nu undersköterskor till vår resursgrupp dag/kväll på våra vård- och omsorgsboenden inom enhet 5. Som undersköterska i resursgruppen arbetar du enligt ett fast schema (dag, kväll och helg). Vi har inom enhet 5 tre stycken resursområden och du blir placerad i ett av dessa och arbetar på de olika verksamheterna som tillhör det resursområdet.
Resursområde 1; Annetorpsgården, Högsåkerringen och Lindängelund
Resursområde 2; Lotsgården, Storskarven och Vittlingen
Resursområde 3; Blomstergården, Havsbris och Tygelsjögården. Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ansvarar du för att ge brukarna omvårdnad, service och stöd. Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och flexibel. Du har förmåga att prioritera om vid behov och hantera snabba omställningar i arbetet.
Vi värdesätter din höga empatiska förmåga och ditt engagemang för äldres välbefinnande och rätt till ett värdigt liv. Att se och anpassa insatserna efter brukarnas individuella behov är en självklarhet för dig. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande och kan skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer.
Du bidrar med en positiv inställning och verkar för ett gott arbetsklimat och ett bra samarbete i gruppen. Arbetet innebär även medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska samt dokumentation i systemet Life Care.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av omvårdnadsarbete. Du har god erfarenhet av att dokumentera och uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och av att ha arbetat i IT-verktyg såsom Lifecare, Flexite och Senior Alert samt van att att uföra medicinska arbetuppgifter enligt delegering.
För att trivas hos oss vill du arbeta med personcentrerad omvårdnad där du, med lyhördhet och förståelse för andra, är med och gör vardagen meningsfull för brukaren. Du är flexibel och kan snabbt ställa om när förutsättningarna förändras, samtidigt som du har förmåga att prioritera och organisera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och skapar bra relationer med kollegor och andra personer som är involverade runt brukaren. Du är serviceinriktad, ger ett respektfullt och professionellt bemötande och uppmuntrar samt stödjer brukarens egna förmågor.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur.
Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 6
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval, och intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Anna Linné anna.linne2@malmo.se
9878880