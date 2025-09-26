Undersköterskor till psykiatrisk avdelning 1 och 2, Skellefteå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177 samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Psykiatriska kliniken, som består av ca 240 medarbetare, bedriver såväl öppen- som slutenvård. Öppenvården består av en Jour- och bedömningsenhet, där ätstörningsverksamhet ingår, två vuxenmottagningar med målgrupp 26 år och uppåt, mottagningen Unga Vuxna med målgrupp 18-25 år, samt medicinsk enhet, MBT-team, äldreteam och specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT). Slutenvården består av två akutpsykiatriska allvårdsavdelningar samt en beroendeavdelning med tillhörande tillnyktringsenhet. Inom beroendevården finns även öppenvårdsmottagning, LARO-mottagning samt ett dubbeldiagnosteam.
Vi utökar nu vår verksamhet med två helt nya rättspsykiatriska slutenvårdsplatser. De patienter som kommer vårdas hos oss är dömda till rättspsykiatrisk vård men nära utskrivning, då det är viktigt att få chans att komma tillbaka till ett meningsfullt sammanhang i samhället. Vi ser förändringen som en spännande utveckling av vården i Skellefteå.
De rättspsykiatriska platserna blir integrerade i våra vanliga slutenvårdsavdelningar. Du som börjar hos oss arbetar därför både med våra andra patientgrupper och med de rättspsykiatriska insatserna
Vi söker därför undersköterskor som vill arbeta inom slutenvården med varierande arbetsuppgifter inom ditt kompetensområde. Ditt engagemang är viktigt och kommer göra skillnad. Du kommer att vara delaktig att forma nya rutiner och arbetssätt så att vi kan möta våra patientgrupper på bästa sätt.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som slutenvårdspersonal hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Som vårdpersonal hos oss har du ett brett omvårdnadsperspektiv med patienten i centrum. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övrig personal inom enheten, närstående och vårdgrannar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Undersköterska
Vidareutbildning inom psykiatri eller rättspsykiatri samt erfarenhet av psykiatrisk vård, beroendevård eller rättspsykiatrisk vård är meriterande.
Värdefulla egenskaper hos dig är samarbetsförmåga, flexibilitet och intresse för utvecklingen av vårt nya rättspsykiatriuppdrag.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt inför eventuell anställning. Ersättning
