Undersköterskor till Ortopediavdelning i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Undersköterskejobb / Ystad
2026-01-22
Brinner du för den ortopediska patienten och är intresserad av att tillsammans med teamet ta oss framåt i vår utveckling? Vi söker två undersköterskor med olika inriktningar till oss på ortopediavdelningen i Ystad, en mot handledning av studenter och en med utbildningsansvar för arbetsgruppen. Vill du arbeta i ett engagerat och interprofessionellt team där lärande, utveckling och patientsäker vård står i centrum? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi är en ortopedisk slutenvårdsavdelning med ett akutuppdrag för ortopedin dygnet runt alla veckans dagar, inom verksamhetsområde (VO) kirurgi- ortopedi, öron-, näs- och hals (ÖNH), intensiv- och perioperativ vård på Lasarettet i Ystad. Avdelningen har 14 slutenvårdsplatser och vårdar i första hand patienter med vardagstraumatologiska skador som höftfraktur men även patienter med andra kirurgiska- och medicinska åkommor.
Vi är en avdelning som värdesätter kunskapsdelning, samarbete och förbättringsarbete. Hos oss ingår du i ett engagerat och stödjande interprofessionellt team och vi erbjuder möjlighet att utvecklas inom handledning och pedagogiska arbetssätt. Du arbetar i en verksamhet med korta beslutsvägar och med en närvarande ledning. Vår arbetsgrupp har stort fokus och vana i att stötta och vägleda kollegor samt studenter. Lasarettet i Ystad har en utbildningsenhet och under terminerna välkomnar vi ett antal studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). På ortopediavdelningen arbetar vi med studentsalar och peer-learning som är ett omtyckt koncept bland våra studenter. Inom verksamhetsområdet finns även kirurgi- och urologiavdelningen, kirurgiavdelning planerade operationer, operation, anestesi- och intensivvårdsavdelning samt mottagningar som vi har gott samarbete med. Du har hos oss möjlighet till både yrkesmässig och personlig utveckling. Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Det interprofessionella samarbetet är centralt på enheten och spelar en avgörande roll för våra patienters tillfrisknande. Personcentreringen kring patienten främjas bland annat genom våra tvärprofessionella ronder och omvårdnadsronder. Vår strävan är att öka patienternas och närståendes delaktighet i vården samt öka deras kunskaper om sin sjukdom och behandling. Vi har strukturerade vårdförlopp för våra mest förekommande patientkategorier och strävar hela tiden efter att ligga i framkant avseende evidensbaserad vård. Våra avdelningsansvariga läkare är engagerade i avdelningens utveckling och jobbar nära teamet i olika förbättringsarbeten. Som undersköterska hos oss erbjuds du ett spännande och omväxlande arbete inom ortopedisk slutenvård av ortopediska patienter i olika skeden av vårdkedjan. En viktig del av uppdraget är att bidra till lärande i vardagen genom handledning av studenter, nyanställda och kollegor samt att aktivt handleda i peer learning på våra studentsalar.
I rollen som utbildningsansvarig undersköterska är du med och utvecklar strukturerna för medarbetarnas kompetensutveckling på avdelningen tillsammans med vår utbildningsansvariga sjuksköterska. Du kommer även att vara delaktig i implementeringen på enheten av en redan framtagen regional kompetens- och tjänstemodell för undersköterskor. För rollen som undersköterska med inriktning mot handledning av studenter är du med och till att studenterna får en strukturerad, lärorik och trygg verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Du kommer att arbeta i vårt studentteam bestående av huvudhandledare, klinisk lärare och handledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av ortopedisk vård. Har du erfarenhet av att planera och hålla utbildningar och/eller har en handledarutbildning ser vi det som positivt. Likaså om har erfarenhet av handledning, gärna inom peer learning-konceptet.
Vi välkomnar dig som trivs med att arbeta i interprofessionella team. Du vill vara med och forma framtidens arbetssätt och bidra till en arbetsmiljö där vi lär av varandra. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Att ha ett gott bemötande mot såväl patienter, närstående, studenter och kollegor är en självklarhet för dig. Har du intresse för IT och digitalisering är det ett stort plus. Vi erbjuder introduktion anpassad efter din erfarenhet. Då vi är måna om att hitta rätt personer för tjänsterna lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
