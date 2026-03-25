Undersköterskor till Nyhamnsgården!
2026-03-25
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Vi söker undersköterskor till vårt nya särskilda boende som öppnade i januari.
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom omvårdnad och service, alltid med individens behov i fokus. Du bidrar till att våra äldre får en trygg, meningsfull och värdig vardag. Arbetet innefattar personlig omvårdnad, stöd i vardagen för att skapa livskvalitet, dokumentation i Life Care samt olika serviceuppgifter som städning och enklare köksarbete.
Vår värdegrund.
Vår verksamhet bygger på respekt, omtanke och delaktighet. Hos oss ska varje individ både boende och medarbetare känna sig sedd, lyssnad på och värderad. Vi tror att varje äldre person ska få leva ett värdigt liv utifrån sina egna önskemål och behov, och att varje medarbetare är en nyckelperson i verksamhetens utveckling där kompetens och engagemang verkligen gör skillnad. För oss är förändring och lärande grunden för utveckling, och därför söker vi dig som är nyfiken, lösningsorienterad och vill fortsätta växa tillsammans med oss.
Var med och fortsätt utveckla verksamheten.
Nyhamnsgården befinner sig i en spännande fas där vi fortsatt utvecklar arbetssätt, rutiner och vår gemensamma kultur. Hos oss får du möjlighet att påverka, bidra med idéer och vara en del av ett team som strävar efter hög kvalitet och omtanke i allt vi gör.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad!
Du har utbildning inom omvårdnad och erfarenhet av att arbeta med äldre. Men framför allt har du ett genuint intresse för äldreomsorg och en vilja att bidra till god vård och livskvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är lyhörd, ansvarstagande och har ett gott bemötande. Du samarbetar väl med andra, men är också trygg i att arbeta självständigt. Ditt förhållningssätt präglas av respekt, engagemang och vår gemensamma värdegrund.
Vill du bli en del av vårt team?
Välkommen med din ansökan tillsammans skapar vi en fantastisk plats att leva och arbeta på!
Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Om du blir kallad på intervju behöver du styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I samband med intervjun styrker du ditt medborgarskap genom att ta med giltig legitimation tillsammans med personbevis från Skatteverket. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165) Arbetsplats
Höganäs Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Karina Lindell, Nyhamnsgården 042 33 76 50 Jobbnummer
9819149