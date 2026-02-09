Undersköterskor till Nya Lundbygården
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vill du jobba i teamsamverkan med ett fantastiskt gäng? Vill du vara med och utveckla omsorgen tillsammans med kompetenta kollegor?
Vår arbetsplats präglas av professionalitet och en strävan efter god kvalitet. För oss är kompetensutveckling ett naturligt inslag för att lyckas i arbetet.
Vi fortsätter att vidareutveckla vår verksamhet baserad på nära samarbete i ett multiprofessionellt team. Samtliga av våra medarbetare har fått utbildning i personcentrerat arbetssätt. Vi söker nu undersköterskor som vill vara med och arbeta hos oss på våra somatiska och demensenheter. Med din hjälp och kompetens vill vi att våra hyresgäster skall kunna leva ett gott liv.
Nya Lundbygården byggdes 2014 och har både somatisk- och demensinriktning. Huset har sjuksköterskor, samordnare och enhetschefer på plats för att ge bästa service.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska innebär att ha ett professionellt bemötande till boende, anhöriga och kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta med delegering och ta på sig nya delegeringar är nödvändigt, likaså att självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner i verksamhetssystemet. Det är viktigt att aktivt delta som medarbetare i arbetsplatsens utveckling. Vi arbetar med fast omsorgskontakt där du blir en viktigt del av våra hyresgästers liv och välbefinnande. Du kommer även att få möjlighet att arbeta inom olika ombudsroller och specialisera dig särskilt inom ett område där det fortlöpande ges utbildningar och kommunträffar.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid att ha kompetent personal och utbildning som undersköterska eller motsvarande är ett krav.
För att lyckas i ditt arbete ska du trivas med att innehållet i arbetet ofta förändras och med att arbeta tillsammans i ett team som lyfter fram varandras styrkor. Att stödja våra boende till en meningsfull tillvaro ger dig energi och glädje. Du är professionell, lyhörd och respektfull i ditt bemötande. Du har hög kunskap inom omvårdnad och ett driv att lära nytt och pröva nya metoder inom bemötande. Kunskap och/eller erfarenhet inom lågaffektivt bemötande är meriterande.
Alla kollegor förväntas samarbeta på ett flexibelt sätt över huset för att bäst använda varandras kompetens och våra resurser. Det krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift, det är även meriterande att kunna ytterligare språk.
I arbetet krävs att du klarar av att arbeta på delegation av legitimerad personal och har god datorkunskap.
Arbete förekommer dag, kväll, helg. Tillträde sker efter överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv hem belastningsregister.
Rekrytering kommer ske löpande, välkommen att ansöka redan idag!
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
