Undersköterskor till ny lungmedicinsk vårdavdelning
Region Värmland / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2025-11-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa någonting nytt? Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Vi söker 19 undersköterskor med intresse för lungsjukvård som vill vara med och forma framtidens vårdavdelning.
Din arbetsplats
I samband med att medicinkliniken får tillgång till en ny ombyggd vårdavdelning under hösten har du möjlighet att vara med och starta upp en verksamhet från grunden. Som undersköterska får du chansen att vara med och utveckla framtidens omvårdnad för den lungmedicinska patienten. Du kommer att ha en central roll i verksamheten och vara med och forma ett team baserat arbetssätt där patientens behov tas tillvara. Då verksamheten är ny är det viktigt att vi är flexibla, lyhörda och vågar prova nytt.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Dina uppgifter som undersköterska innefattar allt ifrån basal omvårdnad till avancerad omvårdnad som provtagning, omläggningar, katetersättning och kontroller av vitala parametrar. Lungsjukvård är en tekniskt avancerad specialitet vilket kräver intresse för att hantera medicinteknisk utrustning ur ett omvårdnadsperspektiv.
Som undersköterska kommer du att möta patienter med olika vårdbehov som gör jobbet spännande och omväxlande. Du arbetar i team tillsammans med undersköterska och sjuksköterska.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av lungsjukvård eller annan specialiserad sjukvård. Du har goda kunskaper i svenska och gärna även i engelska. Du är en trygg och stabil person med gott omdöme, god samarbetsförmåga och ett respektfullt och professionellt bemötande mot både patienter och kollegor.
Vi går igenom ansökningar löpande - Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Medicinkliniken CSK Kontakt
Therese Nord, avdelningschef 076-5182507 Jobbnummer
9606801