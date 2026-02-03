Undersköterskor till ny larmpatrull i hemtjänsten
2026-02-03
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Bli en del av Östersunds nya larmpatrull - där varje larm gör skillnad
Sektor Hemtjänst och Särskilt boende vid Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker sex undersköterskor till ett pilotprojekt med en nystartad larmpatrull för hemtjänstområdena Marielund, Erikslund, Staden övre och Staden nedre. Pilotprojektet planeras pågå i ett år, med förhoppning om att arbetssättet blir permanent.
Som undersköterska i larmpatrullen hjälper du personer som har trygghetslarm i sina hem och bidrar till trygghet, säkerhet och snabb hjälp i vardagen. Arbetet innebär att ta emot och hantera inkommande larm, göra hembesök vid behov och bedöma olika situationer på plats. Dagtid vardagar samarbetar du med en koordinator som samordnar de inkommande larmen, övrig tid tar du emot larmen.
Om projektet upphör i förtid eller inte blir förlängt efter ett år, kommer du få en annan placering inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Den schemalagda tiden i larmpatrullen motsvarar halvtidstjänster men det finns möjlighet till anställning upp till heltid inom förvaltningen. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Du utgår från vårt kontor på Österäng i centrala Östersund.
Ditt nya jobb
Inom Östersunds kommun besvaras trygghetslarm idag av hemtjänstpersonalen. Genom att starta en larmpatrull vill vi utveckla ett nytt arbetssätt där larmen hanteras av en separat larmgrupp, och samtidigt få en bättre bild av varför medborgare larmar. Syftet är att avlasta hemtjänstgrupperna och på så sätt ytterligare stärka kvaliteten och tryggheten i omsorgen.
Ingen dag är den andra lik - därför behöver du vara trygg i att möta många olika människor med olika behov och i varierande situationer. Du arbetar självständigt men har alltid stöd av kollegor och samverkar nära övriga delar av hemtjänsten, hemsjukvården och larmcentralen.
Din kompetens
Krav
• Utbildad undersköterska
• Erfarenhet inom vård- och omsorg
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom hemtjänst
• Erfarenhet av att ta emot och hantera inkommande trygghetslarm
• Erfarenhet av dokumentation i verksamhetssystemet Viva
Vi söker dig
Vi söker dig som är lugn och stabil med god förmåga att skapa lugn och förtroende hos dem du möter. Du har viljan och förmågan att hjälpa andra och är bra på att hitta lösningar. I stressiga situationer behåller du ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Som person är du empatisk med en god sammarbetsförmåga. Du är bra på att lyssna in andra och kommunicerar på ett tydligt och trevligt sätt. I rollen som undersköterska är du självgående och har en god förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan det vara dig vi söker!
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
