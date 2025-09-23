Undersköterskor till ny avdelning för äldre
2025-09-23
Undersköterskor till ny avdelning på Plommonvägen i Bålsta
Om arbetsplatsen
Vill du vara med från start och bidra till att forma en helt ny avdelning för äldre i Håbo kommun? Nu söker vi engagerade undersköterskor vår nya avdelning med sju lägenheter på Pomona särskilt boende för äldre som är beläget på Plommonvägen i Bålsta, som planeras öppna i januari 2026.
Hos oss står omtanke, respekt och livskvalitet i centrum. Som undersköterska får du en unik möjlighet att vara med och skapa rutiner, kultur och arbetssätt där de boendes behov alltid är i fokus. Vi arbetar personcentrerat och all personal kommer att genomgå Svenskt Demenscentrums utbildning, Stjärnmärkt. Tillsammans med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut bildar du ett kompetent och engagerat team.
Avdelningen ligger nära Bålsta centrum, bara några minuters promenad från resecentrum. Här finns goda kommunikationer med både bussar och tåg till bland annat Västerås, Enköping, Uppsala, Märsta, Kista och Arlanda. För dig som kör bil finns parkeringsmöjligheter i närliggande områden.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du god vård och omsorg utifrån varje individs behov och förutsättningar. Du bidrar till trygghet, gemenskap och meningsfulla aktiviteter som stärker livskvaliteten för de boende. I arbetet ingår även praktiska sysslor som städ, tvätt och mathantering, samtidigt som du uppmuntrar till vardagsrehabilitering med fokus på det friska.
Du samarbetar nära kollegor, legitimerad personal och anhöriga för att säkerställa en god och trygg vård. Social dokumentation, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och rollen som omsorgskontakt är en naturlig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska genom vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, och som vid anställning kan visa upp intyg från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och känner dig trygg i din yrkesroll. Har du en påbyggnadsutbildning inom demensvård eller psykisk ohälsa är det meriterande. Det är även en fördel om du kan finska, då Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde.
Vi söker dig som
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett personcentrerat arbetssätt och en stark samarbetsförmåga, eftersom vardagen inom vård och omsorg snabbt kan förändras och kräva flexibla lösningar. Du är lyhörd och kommunikativ, trygg i dig själv och kan bemöta olika människor på ett professionellt sätt i alla situationer.
Vi ser också att du är en ansvarsfull person som tar initiativ och som självständigt kan strukturera och driva ditt arbete framåt för att nå goda resultat. Du har förmågan att se möjligheter i förändringar och kan anpassa dig när förutsättningar ändras.
Du har lätt för att skapa och vårda relationer, både med boende, anhöriga och kollegor, och ditt prestigelösa förhållningssätt bidrar till en god och öppen arbetsmiljö. En positiv människosyn ser vi som en självklar grund för att kunna bygga tillit och skapa trygghet i mötet med andra.Övrig information
Rekrytering sker löpande. Vid intervju behöver utdrag ur belastningsregistret visas upp. Beställ i god tid utdraget "Kontroll av egna uppgifter" från polisens hemsida.
Varmt välkommen till oss - tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull plats för våra äldre.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
