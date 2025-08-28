Undersköterskor till Norralundsgatan 7
2025-08-28
Är du en serviceinriktad undersköterska som vill jobba med att göra vardagen bättre för andra? Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats!
Vilka är vi?
Vårt huvuduppdrag på vård- och omsorgskontoret är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden, och i dessa möten göra skillnad. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att leda verksamheten mot uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Grunden i vårt arbete är ett personcentrerat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov.
Läs gärna mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: vård- och omsorgskontoret
På Norralundsgatan 7 arbetar vi tillsammans för att öka livskvaliteten för äldre. Vi värdesätter en arbetsmiljö präglad av gemenskap, glädje och arbetsro och behöver två stjärnor till som kan bidra med just detta. Vi hjälper människorna i Haga med omnejd och därmed är cykeln ett av det främsta arbetsredskapen.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ansvarar du för att ge omvårdnad och stöd till våra brukare. Du arbetar tätt tillsammans med övriga i teamet, och ingen dag är den andra lik.
I dina arbetsuppgifter ingår, förutom omvårdnadsarbete, även dokumentation, hantering av läkemedel samt insulin.
Vi lägger stort fokus på hälsofrämjande arbete och ett professionellt förhållningssätt, och erbjuder stimulerande och omväxlande arbetsdagar.
Vem är du?
Vi söker dig som är undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Vi ser positivt om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller serviceyrke. Vi ser även positivt på om du innehar kunskap inom omvårdnad, demens och medicinsk kompetens som undersköterska. Krav är att du kan cykla.
Vi söker dig som är trygg i dig själv, lyhörd och som har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du är skicklig på att bemöta olika typer av personer och ser till varje enskild individs personliga egenskaper, behov och integritet. Du kan även uttrycka dig i svenska i såväl tal som skrift.
Du trivs i samarbetet med andra där du gärna bidrar med en positiv inställning, humor och skratt. Du har även god förmåga att jobba självständigt.
Då vi jobbar med människor ser vi att du trivs med att ingen arbetsdag är den andra lik. Du har förmågan att behålla lugnet och göra kloka prioriteringar även i perioder av högre tempo.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Vikariat till och med 25 februari
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 14 september. Urval görs löpande.
Kontakt: Enhetschef Maria Zawada, maria.zawada@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
OB ersättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
