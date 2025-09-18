Undersköterskor till Nattpatrullen | Tiohundra
2025-09-18
Nattpatrullen växer och vi ska nu starta upp vår 8:e bil i kommunen.
Som undersköterska i vår nattpatrull får du ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för omsorgstagare i deras hem.
Är du undersköterska med B-körkort och vill arbeta natt? Då kan vi vara arbetsplatsen för dig. Som undersköterska i nattpatrullen möter du våra omsorgstagare i deras hem och bidrar till trygghet under natten genom att utföra både planerade insatser och hantera larm när behov uppstår. Arbetet sker alltid i dubbelbemanning, vilket skapar både säkerhet och goda förutsättningar för samarbete.
Den nya bilen i nattpatrullen kommer att utgå från Hallstavik men utför insatser i stora delar av kommunen. Din arbetsplats blir därför arbetsplatsens bil, där du tillsammans med din kollega möter omsorgstagarnas behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på cirka 75 procent natt. Arbetsuppgifterna består av omsorgsarbete i ordinärt boende, larminsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag samt dokumentation och upprättande av genomförandeplaner
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Omsorgsarbete i ordinärtboende
Larminsatser
Delegerade HSL-uppdrag
Dokumentation och uppförande av genomförandeplan
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2025. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
B-körkort med körvana
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel
Behärska det svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från nattarbete
Erfarenhet från liknande arbete
Om dig
Vi söker dig som har en genuin vilja att göra skillnad för andra människor. Du har en personlig mognad som gör att du kan hantera olika situationer med lugn, respekt och omdöme. Du är flexibel och anpassningsbar, och trivs med att arbeta i en verksamhet där behoven kan förändras från dag till dag.
Du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla kontakter med både kollegor, patienter och anhöriga. Din kommunikation är tydlig och du är trygg i att ge och ta emot information på ett professionellt sätt. Samtidigt är du strukturerad och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, även under tidspress.Om företaget
Nattpatrullen består av totalt 8 bilar som täcker hela kommunens omsorgsbehov nattetid.
Vi hjälper alla omsorgstagare oavsett hemtjänst utförare dagtid. Du arbetsleds under natten av Trygghetsjouren som har ett helikopterperspektiv över insatser och larm.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
