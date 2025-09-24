Undersköterskor till Nattpatrullen i Kungsbacka
Är du en utbildad undersköterska som vill du ha ett omväxlande och spännande nattarbete inom äldreomsorgen? Då kan detta vara rollen för dig! Vi söker nu nya kollegor till vårt team i nattpatrullen i Kungsbacka kommun.
Är det du? Sök idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
Att jobba i nattpatrullen innebär att du är i ett team som tillgodoser våra omsorgstagares behov nattetid. Du åker både på planerade insatser och trygghetslarm under hela natten, ibland kommer du också sitta vak. Det finns möjlighet att köra både enkel- och dubbelbemannad bil.
Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett lyhört, smidigt och professionellt bemötande. Här jobbar ett strukturerat och duktigt gäng som har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra.Publiceringsdatum2025-09-24Profil
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel, kunna vara delaktig i att tänka nytt och ha intresse för förändringsarbete som utmanar gamla mönster. Du har god datorvana och är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet. Du samarbetar bra med andra, du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och levererar hög kvalité i ditt arbete. Som person är du empatisk, initiativrik och lyhörd i nya situationer och känner en självklar respekt för dina medmänniskor såsom omsorgstagare som kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- har god datorvana
- innehar B-körkort
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta som undersköterska nattetid
- erfarenhet av hemtjänst eller äldreomsorg
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=Att+jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 8 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Kontakt

Hanna Fladberg, rekryterare 0300-837111
Hanna Fladberg, rekryterare 0300-837111 Jobbnummer
