Undersköterskor till Nattpatrullen
2025-10-14
Trivs du i en roll där du får hjälpa människor och arbeta fritt under ansvar? Är du utbildad undersköterska och vill vara en del av framtidens vård och omsorg? Då kan det här vara en tjänst för dig.
Nattpatrullen tillhör hemtjänsten. Vår huvuduppgift är att skapa en trygg tillvaro under natten för våra äldre inom hela kommunen. Vi är cirka 60 medarbetare som jobbar med insatser beviljade från bistånd. Målgruppen är främst äldre personer.
Du möter våra brukare i deras privata hem och i serviceboenden. Under besöken hjälper du dem med bland annat hygien, toalettbesök, trygghetsbesök och trygghetslarm. I rollen jobbar du med dokumentation i VIVA, genomförandeplanering och delegering av bland annat medicin, insulin och såromläggning. Du är även fast omsorgskontakt vilket betyder att du ansvarar för att den enskilda individens genomförandeplaner följs och uppdateras.
Nattpatrullen ansvarar för hela Eskilstuna kommun och arbetet delas in i områden där du tar dig runt med bil.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har B-körkort. Du kan arbeta natt, är öppen för delegering och van vid att använda digitala verktyg i ditt arbete. Vi vill även att du känner dig bekväm med mörkerkörning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av dokumentation i exempelvis VIVA, arbetslivserfarenhet inom hemtjänsten och nattarbete. Det är en fördel om du har arbetat med målgruppen demens, har utbildning eller erfarenhet av lyftteknik, arbetat i något planeringssystem samt tidigare har haft en ombudsroll.
Som person är du ansvarstagande då ensamarbete förekommer. Du har ett positivt synsätt och är öppen för förändringar. Att alltid ha brukarfokus är en självklarhet för dig. På vår arbetsplats värderar vi samarbete högt och ser gärna att du delar vår uppfattning när du samarbetar med dina kollegor, anhöriga och andra aktörer. Du är självsäker i din kunskap och förmedla den på ett ödmjukt sätt. Tack vare ditt lugn klarar du av att hantera flera uppgifter på en gång, även i situationer där arbetstempot är högt.
Vi har ett löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Du beställer det på deras hemsida. Vi rekommenderar alla som söker att beställa det redan nu. Om du redan är tillsvidareanställd i Eskilstuna kommun behöver vi få in ett tjänstgöringsintyg där titel, anställningsform och anställningstid framgår och som styrker att du omfattas av övergångsregler för tillsvidareanställda 1 juli 2023.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
Eskilstuna kommun
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se
