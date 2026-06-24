Undersköterskor till Nationell högspecialiserad vård, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-06-24
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Västernorrland är en av fem regioner i landet som, på uppdrag av Socialstyrelsen, bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) vid allvarliga ätstörningar. Vi erbjuder en högintensiv behandling för personer över 18 år, baserad på mångåriga erfarenhet från ätstörningsvården.
Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet samt ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. NHV har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom länsverksamhet psykiatri i Västernorrlands län.
Vi söker nu tre undersköterskor till vårt team! Vi kan erbjuda tre vikariat, på heltid, under följande perioder:
2026-09-01 till och med 2027-03-01
2026-10-01 till och med 2027-04-01
2026-08-17 till och med 2027-006-17Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska/skötare hos oss innefattar, utöver psykiatrisk omvårdnad, även:
Bedömningar
Observationer
Samtal
Skattningar
Provtagningar
Även samverkan med andra aktörer såsom familj, socialtjänst, boenden samt öppenvårdsverksamheter utgör en viktig del av arbetet. Vi lägger stor vikt vid både teamarbete och att kunna arbeta individuellt som kontaktperson. För oss är kunskapsutveckling viktigt i verksamheten. I arbetet kommer både internutbildning och samarbete med andra NHV enheter för utbildning ske. Parallellt ges även regelbunden handledning.
Tjänsten innebär arbete med obekväma arbetstider såsom kvällar, nätter och helger.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar minst fem års erfarenhet som undersköterska
Har en vidareutbildning inom psykiatri
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
Har en utbildning inom motiverande samtal
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:100". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Elenor Idh elenor.idh@rvn.se +4660182029 Jobbnummer
9976157