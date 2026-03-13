Undersköterskor till närvården Ljusdal
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård / Undersköterskejobb / Ljusdal Visa alla undersköterskejobb i Ljusdal
2026-03-13
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård i Ljusdal
, Gävle
eller i hela Sverige
Närvården i Ljusdal består av 16 vårdplatser, vilket är fördelade på åtta SoL-platser (korttidsplatser) som beläggs av Ljusdals kommun, samt sex-åtta HSL-platser (hälso- och sjukvårdsplatser). Utöver dessa 16 platser har närvården även två palliativa trygghetsplatser och medicinsk dagsjukvård. Under jourtid omfattas närvårdens uppdrag även av hembesök för de tre hälsocentralerna i Ljusdals kommun.
Vi är ett positivt och glatt gäng med ett öppet och inkluderande klimat. Vi är en liten arbetsgrupp som kommer varandra nära och vi samarbetar med varandra oavsett yrkesprofession. Tillsammans strävar vi för våra patienter och våra kollegors bästa.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Närvården i Ljusdal är slutenvård på primärvårdsnivå samt kommunalt korttidsboende vilket innebär en stor variation i arbetet för dig som undersköterska. Du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att ge patienterna den omvårdnad och stöd som de behöver. Arbetstiderna utgörs av dag-, kväll-, helg- samt nattjänstgöring.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• medicinadministrering
• provtagning
• kontroller.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och serviceinriktad med ett intresse av att hjälpa andra. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, och du arbetar bra med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Nytt VO Primärvård Kontakt
Caroline Nilsson Dahlin, vårdenhetschef caroline.nilsson.dahlin@regiongavleborg.se 0651- 170 97 Jobbnummer
9795796