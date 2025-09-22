Undersköterskor till Nacka seniorcenter Ektorp
2025-09-22
Vill du arbeta i en verksamhet fylld av liv och rörelse? Är du en lugn och trygg person som är servicefokuserad och söker en arbetsplats där du har möjlighet att ge våra äldre en meningsfull vardag? Sök då tjänsten som undersköterska på Nacka seniorcenter Ektorp redan idag!
Ditt uppdrag
Nacka Seniorcenter Ektorp är ett äldreboende med 118 platser med både somatisk- och demensinriktning.
Verksamheten har både stort kök och restaurang med kockar som tillreder mat från grunden, en kiosk, ett gediget aktivitetsprogram och dagverksamhet. Vi söker nu fler fantastiska undersköterskekollegor till tjänst förlagt på dag, kväll och helg.
Din roll som undersköterska är viktig för att säkra en personcentrerad vård för våra kunder tillsammans med omvårdnadsteamet. Tillsammans arbetar ni förebyggande med insatser enligt kvalitetsregister Senior Alert och BPSD. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa kunder i deras vardag med allt från omvårdnad till att bidra till en meningsfull och stimulerande tillvaro utifrån den enskildes behov, intressen och förutsättningar.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för rollen krävs:
- Avslutad och godkänd undersköterskeutbildning
- Erfarenhet av äldreomsorg
- Meriterande med kunskap inom demensvård
- Meriterande med erfarenhet av ansvarsområden (ex palliativt ombud)
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är det här du?
Som person är du serviceinriktad och har ett tydligt kundfokus där empati och lyhördhet är grunden i ditt bemötande. Du skapar goda relationer och samspelar effektivt med såväl kunder och anhöriga som kollegor. Du arbetar självständigt och förblir lugn och fokuserad på lösningar när du stöter på hinder. Dokumentation ser du som en självklar del av din arbetsdag och du har lätt för att lära dig nya system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du måste vara minst 18 år för att vara aktuell för tjänsten.
Dina personliga kompetenser - Serviceinriktad
- God samarbetsförmåga
- Stabil
- Empatisk
- Självständig
Vi erbjuder dig
Nacka seniorcenter Ektorp ligger centralt i Nacka cirka 300 meter från Ektorps centrum och är ett hus fullt av liv och rörelse. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser. Läs gärna mer om oss https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/nacka-seniorcenter/seniorcenter-ektorp/
Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag samt förmånen att arbeta enligt flexibel arbetstidsmodell. Det vill säga, du har rätt att jobba heltid eller deltid samt att du har möjlighet att påverka dina arbetstider utifrån verksamhetens behov. Utöver det får du ett meningsfullt arbete, engagerade kollegor och möjlighet till utveckling. Läs mer om våra förmåner https://www.nacka.se/medarbetare/
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Utdrag ur belastningsregistret
Utdrag ur Polisens https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Begär utdraget i samband med att du skickar in din ansökan då handläggningstiderna kan vara långa.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschefer: Maria Malmsten 0704317999 eller Sofie Olofsson 0704319145.
Rekryteringsprocessen består av intervju och referenstagning. I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna roll kommer vi därför endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med din ansökan. Det är viktigt att du har ett CV som tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter. Intervjuer sker löpande och processen kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdagen är: 2025-04-13.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
