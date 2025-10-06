Undersköterskor till medicinkliniken avdelning 58
Region Värmland / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2025-10-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du växa i din karriär? Arbeta med oss på vårdavdelning 58 och möt patienter med olika vårdbehov.
Din arbetsplats
På vårdavdelning 58 vårdas patienter med internmedicinska, gastroenterologiska och hematologiska sjukdomar. Gastroenterologi är en medicinsk specialitet med sjukdomar i mag- och tarmkanalen, gallvägar, lever och bukspottkörtel. De hematologiska sjukdomarna innebär sjukdomar i blod och benmärg.
Dina arbetsuppgifter
Dina uppgifter som undersköterska innefattar allt ifrån basal omvårdnad till avancerad omvårdnad som provtagning, katetersättning och kontroller av vitala parametrar. Som undersköterska på avdelning 58 kommer du att möta patienter med olika vårdbehov, vilket gör jobbet spännande och omväxlande. Du arbetar i team tillsammans med undersköterska och sjuksköterska.
Vi erbjuder dig:
- Att ansluta till vårt team. Vi är ett flertal både nya och erfarna sjuksköterskor och undersköterskor
- Att vara med och utveckla arbetsprocesser och rutiner från grunden
- Arbeta med team med samma mål
- Möjlighet att påverka patienternas vård och behandling
- Möjlighet att växa professionellt och personligt genom utmaningar och nya erfarenheter
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Erfarenhet av att arbeta i slutenvården och vård i livets slutskede är meriterande. Även venprovtagning, tidigare delegerad i KAD sättning är meriterande. Vi ser att du är en ansvarstagande person med god samarbetsförmåga och bra omdöme. Du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2025-10-06Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Medicinkliniken, avdelning 58 Kontakt
Madeleine Ekman, avdelningschef 010-8391270 Jobbnummer
9542063