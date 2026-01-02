Undersköterskor till Medicinavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-01-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och vill bli del av ett välkomnande, omtänksamt och ambitiöst team? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Medicinavdelning 8 redan idag!
Tjänsten är till för dig som vill bli en del av en stimulerande och utvecklande arbetsplats med bredd i verksamheten och som präglas av arbetsglädje, stolthet och lojalitet. Medicinavdelning 8 är en internmedicinsk slutenvårdsavdelning vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund där en av två utbildningsenheter hos Sus ingår, vår kliniska utbildningsavdelning (KUA). På vår avdelning vårdar vi främst multisjuka äldre patienter som utreds och behandlas för bland annat hjärtsvikt, andningsbesvär och infektioner.
Nu söker vi fler kollegor, som precis som vi, vill göra det bästa för patienterna och har ett extra engagemang för den internmedicinska patienten i akutsjukvården och för studenter som utbildas hos oss.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
På avdelningen vårdar vi vuxna, ofta multisjuka patienter som främst kommer från akutmottagningen. Diagnoser som oftast förekommer hos oss är hjärtsvikt, KOL, anemier, infektioner, diabetes och kognitiv svikt. Hos oss utvecklas du i att arbeta tvärprofessionellt med den internmedicinska patienten i centrum. Du arbetar nära patienten i team med bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut. Det är viktigt att du är trygg i och trivs med att utföra daglig omvårdnad av multisjuka äldre. Detta är en viktig del i vad undersköterskan gör på vår avdelning och helt avgörande för att patienten ska få en säker vård.
Vi erbjuder klinisk kompetensutveckling för att stärka dig i din roll. Det sker i veckovisa forum med föreläsningar och praktisk träning, samt genom handledning och stöd av vår kliniska specialist och vår teamhandledare.
En del av din arbetstid kan förläggas till att du i en roll som ombud driver och utvecklar vårt arbete inom exempelvis miljö, brand och säkerhet enligt de gällande riktlinjer och rutiner som finns på Sus. Vi ser därför gärna att du har ett extra intresse för dessa frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Det är meriterande om du har kunskap och/ eller erfarenhet inom akutsjukvård/sjukvård. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av sjukhusvård och att du tidigare har arbetat med handledning av studenter.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är positiv, engagerad och har en vilja att utvecklas i din roll som undersköterska. Vi ser gärna att du vill delta i diverse arbetsgrupper som driver avdelningsarbetet framåt. Du har god kommunikativ förmåga och är serviceinriktad. Vidare har du förmågan att snabbt ställa om och anpassa dig efter rådande omständigheter. Du är ödmjuk i ditt förhållande till patienter och kollegor samt förmåga att ha patienten i centrum. Det är särskilt betydelsefullt om du är van vid att handleda nya kollegor och studenter då det kan bli aktuellt med arbete på KUA som är vår utbildningsenhet där vi utbildar studenter från bland annat sjuksköterskeprogrammet under terminerna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Karin Månsson, Enhetschef karin.km.mansson@skane.se 046-17 37 44 Jobbnummer
9667035