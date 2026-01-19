Undersköterskor till Lövsta vård och omsorgsboende
2026-01-19
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Heby Kommun i Heby
Är du intresserad av arbete med kognitiv svikt och vill vara med och öppna vår nya hemvist?
Rollen
Under hösten -26 öppnar hemvist F, med inriktning kognitiv svikt, på Lövsta vård- och omsorgsboende.
Som undersköterska hos oss kommer du att:
- Skapa en trygg och trivsam miljö där varje individ får den omsorg den behöver vilket inkluderar allt från personlig omvårdnad och service till socialt stöd
- Ha en avgörande roll i att stödja våra brukare i deras dagliga liv
- Arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare för att säkerställa en hög kvalitet på vården
- Dokumentera enligt socialtjänstlagen, utföra läkemedelsgivning och rehabiliteringsinsatser efter delegering
- Delta i planering och genomförande av aktiviteter som främjar social gemenskap och hälsa
- Vara en förlängd arm och engagerad kontaktperson för brukare
Delar av din arbetstid är inte fastställd i enhetens grundschema utan fullgörs där behov uppstår.
Det här är vi
Då enheten planerar att öppnas under hösten finns i dag ingen personalgrupp, men ambitionen är att vi tillsammans ska bli ett entusiastiskt och engagerat gäng medarbetare som arbetar med hjärta och hjärna. Vårt arbetssätt präglas av prestigelöshet, lösningsfokus och att vi arbetar tillsammans med en positiv inställning. Dagarna fylls med aktiviteter, skratt, samvaro och ger möjlighet till ett mer självständigt liv för våra brukare. Det kommer att vara viktigt att vi är stolta över vårt jobb och den skillnad vi skapar för våra brukare på daglig basis.
Är det här du?
Du kan uppvisa yrkesbevis från Socialstyrelsen, alternativ att du kan styrka tillsvidareanställning som undersköterska enligt rådande direktiv från Socialstyrelsen
- Du har erfarenhet från arbete inom äldreomsorg med inriktning omvårdnad, demenssjukdom, psykisk ohälsa och tidigare erfarenhet av att arbeta med BPSD-registret
- Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och datorvana för att kunna göra viss dokumentation i våra IT-system
- Du är en lyhörd och kommunikativ person som kan ge ett vänligt bemötande och stödja brukarna i deras önskemål och behov
- I stressade situationer behåller du lugnet, är stabil och fokuserar på lösningar
- Du är engagerad, ansvarstagande och självgående
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
