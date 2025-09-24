Undersköterskor till Linneberg
Värnamo Kommun / Undersköterskejobb / Värnamo Visa alla undersköterskejobb i Värnamo
2025-09-24
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Linneberg består av fyra enheter och ligger 1,5 km väster om Värnamo centrum.
Boendet har 82 lägenheter fördelade på de fyra enheterna. Två av enheterna har inriktning mot demensvård och de andra två är inriktade på somatisk vård
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan. målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov.Dina arbetsuppgifter
Vi söker fyra engagerade undersköterskor som vill bli en del av vårt team på Linnebergs demensavdelningar. Här får du möjlighet att göra skillnad i vardagen för våra hyresgäster genom att ge omsorg, trygghet och meningsfulla aktiviteter.
Har du förmåga att se och möta varje brukare individanpassat? Har du en positiv inställning och vill bidra till utveckling av verksamheten? Då är du den vi söker. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och ett stöttande arbetslag.
Arbetstid: dag, kväll och helg
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska. Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Delegering av medicin.
Erfarenhet av demensvård eller ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du är trygg, lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.Anställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
From och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och man måste ansöka om intyg från socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Du ska ha godkända betyg i svenska.
Intervjuer kommer förekomma under ansökningstiden.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/426". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Linda Jonsson 0370-377578 Jobbnummer
9524742