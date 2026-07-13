Undersköterskor till Kvällspatrullerna i Sjöbo tätort
Sjöbo kommun, Hemtjänst, Vård och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sjöbo Visa alla undersköterskejobb i Sjöbo
2026-07-13
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Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag?
Som undersköterska i kvällspatrullen inom hemtjänsten i Sjöbo kommun får du ett meningsfullt och varierande arbete där du bidrar till att våra kunder kan leva ett tryggt och självständigt liv i sina egna hem. Du möter människor med olika behov och livssituationer, där ditt bemötande, din kompetens och ditt engagemang gör stor skillnad. Arbetet innebär stor självständighet samtidigt som du är en viktig del av ett engagerat team som samarbetar för att ge våra kunder en god omsorg.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Ge personlig omvårdnad, såsom stöd vid hygien, på- och avklädning, måltider och förflyttningar.
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt gällande rutiner.
• Stödja kunder i vardagliga aktiviteter och bidra till att skapa trygghet, delaktighet och välbefinnande.
• Dokumentera och följa upp insatser enligt genomförandeplaner och gällande lagstiftning.
• Samverka med kollegor, sjuksköterskor, rehabpersonal och andra professioner för att säkerställa en god och säker omsorg.
Arbetstiden 37 timmar heltid är förlagd till kvällstid enligt schema och inkluderar tjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill göra skillnad för våra kunder genom att ge en trygg, professionell och personcentrerad omsorg. Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett gott bemötande i mötet med både kunder, anhöriga och kollegor.
För tjänsten krävs:
• Undersköterskeutbildning med skyddad yrkestitel
• B-körkort
• Cykelvana
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Tidigare delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Erfarenhet av att arbeta kvällstid inom vård och omsorg
Som person är du flexibel, ansvarstagande och trygg i att fatta egna beslut. Eftersom arbetet i kvällspatrullen till stor del innebär självständigt arbete är det viktigt att du kan planera och prioritera dina insatser samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Kvällstid.
VIKTIG INFORMATION Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vård och omsorgsförvaltningen valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/77". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo Kommun
(org.nr 212000-1090)
275 80 SJÖBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sjöbo kommun, Hemtjänst, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Malin Zaar +4641627321 Jobbnummer
10001816