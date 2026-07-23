Undersköterskor till korttidsenhet
Alingsås kommun, Korttidsboende / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2026-07-23
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Korttidsboende i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Vi söker undersköterskor till korttidsenheterna på Kvarnbacken och Ängabogården. Hit kommer individer som behöver stöd under en begränsad tid. Enheten är inriktad på personer i behov av rehabilitering, palliativ vård och utredning och som har omfattande omvårdnadsbehov. Vi hoppas att just du vill vara med och förstärka våra team!
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• Arbetsskor
Välkommen med din ansökan!
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån delegerade uppgifter enligt HSL.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Du är, tillsammans med dina kollegor, nyckelpersonen runt brukaren och ni arbetar tillsammans för att skapa ett bra liv för den enskilde.
Dina arbetsdagar kan innebära allt från leverans av mat, ge mediciner, promenader, tvätt av kläder till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Du närvarar även vid välkomstsamtal, upprättar och uppdaterar löpande genomförandeplaner, har kontakt med anhörig och dokumenterar enligt gällande lagstiftning i våra digitala system.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska, med skyddad yrkestitel
• är väl förtrogen med digitala plattformar, att följa arbetsplatsens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt socialtjänstlagens paragraf SoL §1:1
• har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom äldrevård och eller annan erfarenhet inom vården är meriterande.
Vi söker dig som är trygg och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med brukare, anhöriga och kollegor. Du är flexibel och kan anpassa dig efter brukarnas behov och verksamhetens förutsättningar. Med ett lyhört bemötande och god samarbetsförmåga bidrar du till en god omvårdnad och ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker löpande enligt överenskommelse.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Alingsås kommun, Korttidsboende Kontakt
Enhetschef
Eva Blomgren Karlsson eva.blomgren-karlsson@alingsas.se Jobbnummer
10009806