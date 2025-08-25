Undersköterskor till korttidsboende Högalid
2025-08-25
Högalidshemmet är ett äldreboende med totalt 26 lägenheter, fördelat på två avdelningar med somatisk inriktning. På de övriga tre avdelningarna befinner sig korttiden och växelvården. Högalidshemmet ligger i Hässleholm med ca 10 min gångavstånd från stationen, men det finns även goda bussförbindelser. Boendet är Stjärnmärkt, vilket innebär att vi arbetar personcentrerat för att ge en god vård och omsorg.
Det här erbjuder vi dig!
Som undersköterska på korttidsboende arbetar du med att ge omvårdnad, anpassad till individen.
Vi stöttar våra boende med personlig omvårdnad, vardagsrehabilitering och social aktivering. Fokus för oss är att varje person, efter egen förmåga, ska klara så mycket som möjligt själv för att kunna åka hem. Vi jobbar i lag där vi inom och mellan lagen samarbetar och prioriterar arbetet.
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal. En annan viktig arbetsuppgift är dokumentation, för att säkerställa god kvalité och säker vård.
Jobben vi erbjuder är tre tillsvidareanställningar på 75 % med start snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är schemalagd med arbete dag, kväll och helg. Hässleholms kommun vill tillvarata hela din kompetens och erbjuder dig heltidsanställning. Vid behov samarbetar vi med
verksamheter i vår närhet, det innebär att arbete på mer än en arbetsplats kan förekomma. Du har alltid en huvudarbetsplats där du är den största delen av din arbetstid. Har du inte möjlighet att arbeta heltid är du välkommen att söka ändå.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du ha erfarenhet från omvårdnadsarbete och har du arbetat på ett korttidsboende tidigare, ses det meriterande.
Du visar respekt för individen med ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Eftersom du arbetar nära människor i behov av våra insatser, är det viktigt att du är lugn och trygg. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativrik samt har en god förmåga att skapa relationer och samarbeta med andra. Eftersom läkemedelsdelegering samt dokumentation ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska, alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Vänta inte med att skicka in din ansökan då rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
