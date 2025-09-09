Undersköterskor till korttid/korttid demens
2025-09-09
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Att arbeta som undersköterska hos oss innebär att du ska utföra omvårdnadsinsatser, HSL delegerade insatser till våra kunder.
Hos oss är din insats viktig och du bidrar till att skapa trygghet för våra kunder. För att trivas i tjänsten är du trygg och ansvarsfull, samt har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du besitter ett stort engagemang för såväl omvårdnadsarbetet som för utveckling av verksamheten. Vi värdesätter också att du, precis som vi, ser ett gott bemötande gentemot kunderna och närstående som en självklarhet. Då vi arbetar i en omväxlande verksamhet krävs det även att du kan ställa om till olika tempon och kan anpassa dig till situationerna du står inför. Därtill känner du till att du vill tillsammans med oss arbeta utifrån Landskrona Omsorgs värdegrund Bemötande, Resultat och Ansvar (BRA).Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis från Socialstyrelsen. I ditt arbete är du närvarande och sätter kundens behov i centrum. Du är lyhörd för olika behov och kan bemöta människor på ett engagerat och professionellt sätt. Du har en god social förmåga och tycker att det är viktigt med goda relationer till kunder, kolleger och ledning. Du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och ansvarstagande. Eftersom dokumentation är en betydelsefull del i arbetet är det viktigt att du känner dig trygg med datorer och mobiltelefoner och kan uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och i skrift. Du ska kunna ta emot delegeringar från legitimerad personal.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och goda referenser. Utdrag från belastningsregister kommer att erfordras inför eventuell anställning. Skicka med intyg och betyg från genomförd utbildning genom att ladda upp detta i din ansökan.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276776". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Enhetschef
Malin Götskog malin.gotskog@landskrona.se 0418- 470955 Jobbnummer
9499451