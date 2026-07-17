Undersköterskor till kommun i Norrland

Vacant Vårdbemanning AB / Undersköterskejobb / Norsjö
2026-07-17


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Vacant söker med start 27 juli sju undersköterskor till uppdrag i norra Sverige
Du blir en del av ett vårdteam kring en patient på korttidsboende.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Kvalifikationer
Legitimerad undersköterska
Ha erfarenhet av lift och hjälpmedel
Kunna arbeta dag/kväll/helg efter schema för perioden
Kunna arbeta minst 4 veckor, men helst längre
Körkort för B manuell.

Måndagen 27 juli är introduktion och utbildning som är obligatorisk. Räkna med att behöva resa dit dagen innan.
Boende kan ske gemensamt i hus/lägenhet så du måste vara beredd att dela kök/badrum.
Lön: 200 kr/tim inkl. semesterersättning. OB tillkommer.
Registrera ditt intresse genom att ansöka här och lämna in dina uppgifter.
Ansök snarast eftersom tillsättning sker löpande.
OBS: du blir kontaktad av oss när du lämnat in komplett ansökan med CV inkl. 2 referenser.
Hantering sker löpande och vi kontaktar dig i början av nästa vecka
Har du kamrater som också är undersköterskor - tipsa dem så kan ni åka på en #workation tillsammans.
Med vänlig hälsning
Susanne
Vacant Vårdbemanning AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vacant Vårdbemanning AB (org.nr 559220-1114), https://vacant-vardbemanning.recman.io/job/482746
935 81  NORSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Konsultchef/Rekryterare
Susanne Alexson
susanne.alexson@vacant-vardbemanning.se
+46702224440

Jobbnummer
10005212

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