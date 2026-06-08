Undersköterskor till Kirurgiavdelning 14 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-06-08
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Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av en avdelning där kompetens, samarbete och arbetsglädje står i centrum? Då hoppas vi att du söker till oss!
Kirurgiavdelning 14 är en specialiserad avdelning med 12 vårdplatser där vi arbetar i tvärprofessionella team inom övre GI, endokrin och sarkom. Hos oss präglas arbetet av samarbete, ansvar och ett öppet och stöttande arbetsklimat. Vi bedriver högspecialiserad vård för patienter från hela södra Sverige och arbetar enligt moderna vårdmetoder för att skapa bästa möjliga återhämtning för våra patienter.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna nya kollegor till vårt team på Kirurgiavdelning 14 i Lund!
Hos oss blir du som undersköterska en viktig del av patientens resa från förberedelser inför operation till trygg återhämtning efteråt. Arbetet är varierande, utvecklande och stundtals intensivt, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Här får du möjlighet att arbeta nära patienterna och göra verklig skillnad varje dag.
Du kommer att arbeta med både preoperativ och postoperativ vård. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat venprovtagning, såromläggningar, administrering av sondmat och NEWS-kontroller. En stor del av arbetet handlar också om omvårdnad, mobilisering och att stötta patienterna i deras egenvård för att skapa bästa möjliga återhämtning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Erfarenhet inom kirurgi är meriterande.
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, har förmåga att fatta snabba och välgrundade beslut och som ser utmaningar som en möjlighet att utvecklas. Du är nyfiken, vill lära dig nytt och vågar ta dig an situationer även när de känns komplexa. Hos oss arbetar du i ett engagerat och stöttande team, men också självständigt med stort eget ansvar. Därför är det viktigt att du känner dig trygg i att planera din arbetsdag, prioritera arbetsuppgifter och ta egna initiativ. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och som ser en långsiktig framtid på kirurgen i Lund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anneli Lundberg, Kommunal Anneli.Lundberg@skane.se 046-17 45 61 Jobbnummer
9951367