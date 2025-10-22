Undersköterskor till Källby
Götene kommun, Källby äldreomsorg / Undersköterskejobb / Götene Visa alla undersköterskejobb i Götene
2025-10-22
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Götene kommun, Källby äldreomsorg i Götene
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotenehttps://www.youtube.com/watch?v=nCtx-cGrzisPubliceringsdatum2025-10-22Beskrivning
Som undersköterska hos oss i Källby arbetar man både på boende och i hemvård.
Fridebogården som är Källbys äldreboende har åtta lägenheter och är bemannat dygnet runt. Källby hemvårdsområde omfattar bland annat Källby, Blomberg, Husaby och Kinne-Kleva. Träffpunkt finns i anslutning till Fridebogården.
Förutom undersköterskor består personalstyrkan av sjuksköterska, enhetschef, biståndshandläggare samt att vi har tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast efter brukarens behov.Dina arbetsuppgifter
I arbetet som undersköterska ser du till att den enskilde får hjälp med de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar också utifrån att den enskilde ska få känna sig delaktig.
Vi kan erbjuda dig ett givande arbete med mycket ansvar och utvecklingsmöjligheter. För oss är den enskilde viktigast, därför är det viktigt att du har ett respektfullt och ödmjukt förhållningssätt i mötet med de personer som du arbetar med.
Det är viktigt att du är en person som är trygg i dig själv, som kan jobba självständigt och fatta egna beslut. Du måste kunna samarbeta både med dina kollegor och övriga professioner som du möter i ditt arbete. För oss i Källby är gemenskap och trivsel på vår arbetsplats viktigt. Vi är ett glatt gäng som är måna om varandra och att vi ska göra ett så bra jobb som möjligt.
Är du intresserad av att bli en del av vårt gäng och på köpet både få stimulerande arbetsuppgifter och trevliga kollegor så tveka inte att söka tjänsten. Vi ser fram emot att få träffa dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du behöver ha bevis om Skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Du behöver ha B-körkort till manuellt växlad bil.Anställningsvillkor
Vi söker just nu fyra stycken undersköterskor på vikariat tom 261231, med möjlighet till tillsvidareanställning. Sysselsättningsgrad 100 % av heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden, så sök redan idag. Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/82". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene kommun
(org.nr 212000-1652) Arbetsplats
Götene kommun, Källby äldreomsorg Kontakt
Ebba Nyborg 0511-386562 Jobbnummer
9569126