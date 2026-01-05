Undersköterskor till IVA/IMA, Sollefteå Sommar 2026
2026-01-05
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Intensivvårdsavdelningen (IVA) och intermediärvårdsavdelningen (IMA) är en del av länsverksamhet Operation och intensivvård. Vi vårdar patienter som är i behov av intensivvård samt patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig vårdavdelning- IMA patienter. Vi bemannar även den postoperativa avdelningen. Avdelningen beskrivs som en arbetsplats med en familjär känsla. På IVA/IMA arbetar anestesiläkare, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i vården runt patienten. Undersköterskan arbetar i team med ansvarig sjuksköterska.
Vi söker nu undersköterskor för sommarvikariat 2026. Tillträde enligt överenskommelse till och med 2026-08-31 med eventuellt möjlighet till förlängning.
EKG
Provtagningar
Assistera ssk/läkare vid olika undersökningar/behandlingar
Registrering av patientens vitala parametrar
Steril uppdukning
Omläggningar
Vi erbjuder en individanpassad inskolning med erfaren kollega.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du
Har erfarenhet av akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Initiativtagande
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
