Undersköterskor till Intensivvårdsavdelningen, Västerås
2026-01-23
Vi söker nu undersköterskor till Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Västmanlands sjukhus Västerås. Hos oss får du vara en del av ett dedikerat team som arbetar med några av de mest akuta och komplexa patienterna inom sjukvården. Som undersköterska på IVA är du en viktig del av vårdteamet, där ditt arbete gör en konkret skillnad för patienterna och deras anhöriga.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
På intensivvårdsavdelningen vårdas länets sjukaste patienter, med svikt i vitala funktioner så som andning, cirkulation och medvetande. Många av våra patienter är medvetslösa eller nedsövda och behöver hjälp med all omvårdnad.
Som undersköterska hos oss välkomnas du till en personaltät verksamhet med god gemenskap och nära teamarbete. Vi arbetar i team tillsammans med sjuksköterska, läkare och fysioterapeut. Våra patienter behöver ständig övervakning och närvaro av personal. För att det ska vara möjligt så arbetar man som undersköterska med en till två patienter, lite beroende på omvårdnadsbehovet. Du är en viktig pusselbit i vården av våra patienter och deras anhöriga.
Dina arbetsdagar kommer att bestå av nära omvårdnad och att vara patientens trygghet under svår sjukdom och skada. Under våra ronder ser vi gärna att hela teamet deltar om det är möjligt, som undersköterska har man viktiga synpunkter och observationer om hur patienten mår. Vi arbetar i en tekniktät miljö med många olika apparater runt sängen som patienten behöver, till exempel övervakningsutrustning, respirator, läkemedelspumpar och dialys.
Inskolningstiden är cirka tio veckor med möjlighet till förlängning. Efter avslutad inskolning har du en kollega som är din mentor under första året. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i din yrkesroll.
Om arbetsplatsen
Intensivvårdsavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås är inriktad mot allmän intensivvård. Vi har idag upp till 8 vårdplatser och ca 850 patienter per år. Vårt mål är att utöka med fler vårdplatser på sikt. Hos oss möter du patienter i alla åldrar med olika diagnoser så variationen är lika stor som kompetensen är hög. Det är spännande att vara en del av denna avancerade vårdform!
Inom Region Västmanland har vi en tidsvärderingsmodell som påverkar antalet utförda arbetstimmar när du arbetar nätter. Detta innebär att det blir bättre scheman med möjlighet till återhämtning då man arbetar på rotation. Anställningen innebär ett solidariskt ansvar för bemanningen årets alla dagar och dygnets alla timmar. Beräkningarna i tidsvärderingsmodellen utgår från ett heltidsmått på 37 timmar/vecka. Om man vill arbeta enbart natt har man veckoarbetstid 32 timmar som heltidsmått och då är det ingen annan tidsvärdering. Även om du är intresserad av ren nattjänstgöring behöver du vara beredd på att från början jobba en period dag/kväll för att få den erfarenhet och rutiner som krävs för nattarbete.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram
• möjlighet till kompetensutveckling
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med intyg på skyddad yrkestitel och minst 2 års yrkeserfarenhet som undersköterska. Har du arbetat med akutsjukvård eller intensivvård tidigare är det så klart en stor fördel men vi välkomnar även dig som har nyfikenheten och drivet att lära dig intensivvårdsarbete.
Som person bidrar du med en positiv inställning till ditt arbete. Du är har förmåga att skapa en lugn och trygg miljö för dina patienter och kollegor och trivs i nära samarbete med andra. Arbetstempot kan variera, så du behöver vara beredd på när planer ändras och snabbt kunna växla upp eller ner. Här finns mycket att lära så det är viktigt att vara nyfiken och alltid våga fråga om man är osäker.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trygg och lärorik miljö där vi värdesätter ditt engagemang och din vilja att bidra. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och ge dig möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, rotationstjänst, Heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 februari 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Bifoga ditt intyg om skyddad yrkestitel med din ansökan.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få besvara ett antal videofrågor.
Information skyddad yrkestitel
Undersköterska är en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland
Kommunal
Nathalie Lundvall nathalie.lundvall@regionvastmanland.se
9700212